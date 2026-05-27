Noleggio a lungo termine, metà degli ordini passa da broker e dealer

Il noleggio a lungo termine cambia pelle e accelera ancora. In Italia quasi un’auto nuova su quattro viene ormai immatricolata per il long rent e, soprattutto, cresce il peso del cosiddetto canale “indiretto”: broker e concessionari oggi generano circa la metà degli ordini del settore. Un dato che racconta non soltanto la buona salute del comparto, ma anche una trasformazione profonda del modo in cui aziende e privati si avvicinano all’automobile.

Secondo AMINA, l’Associazione Mediatori Italiani Noleggio Auto, il broker non è più soltanto un intermediario commerciale, ma sta diventando sempre più un consulente della mobilità, chiamato a orientare clienti e imprese in un mercato sempre più complesso tra formule contrattuali, alimentazioni, fiscalità e servizi inclusi.

“Negli ultimi anni i broker hanno avuto un ruolo decisivo nell’espansione del noleggio verso nuovi clienti”, spiega Iacopo Chelazzi, presidente di AMINA. “Aziende, professionisti, partite IVA e sempre più privati scelgono formule flessibili che consentono di superare il concetto tradizionale di proprietà dell’auto”.

La crescita del noleggio a lungo termine, infatti, non riguarda più soltanto le grandi flotte aziendali. Negli ultimi anni il settore ha conquistato anche PMI, professionisti e famiglie, attratti dalla possibilità di avere un costo mensile certo e una gestione semplificata del veicolo.

Nel frattempo l’offerta si è moltiplicata: canoni differenti, servizi assicurativi, manutenzione, auto sostitutiva, gestione pneumatici, formule con anticipo variabile e una gamma sempre più ampia di motorizzazioni, dall’ibrido all’elettrico puro. Uno scenario che rende il supporto consulenziale sempre più centrale.

“Oggi il cliente ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a orientarsi tra canoni, servizi inclusi, alimentazioni, tempi di consegna e opportunità di mercato”, sottolinea Chelazzi. “Il broker svolge proprio questa funzione: semplificare la complessità e costruire soluzioni su misura”.

La vera rivoluzione, secondo AMINA, è però culturale. L’auto perde progressivamente il ruolo di bene da possedere e si trasforma in un servizio da utilizzare secondo necessità. Una tendenza che si intreccia con digitalizzazione, elettrificazione e nuove esigenze di mobilità flessibile.

In questo contesto i broker diventano un punto di riferimento non solo per i privati, ma anche per aziende di medie e grandi dimensioni, soprattutto nella gestione delle scelte legate alle alimentazioni e agli aspetti fiscali.

“La mobilità moderna richiede trasparenza, competenze e capacità di ascolto”, conclude il presidente di AMINA. “I broker stanno contribuendo concretamente alla diffusione del noleggio in Italia, rendendolo più accessibile, comprensibile e vicino alle esigenze reali di imprese e famiglie”.

Per il settore automotive si tratta di un cambio di paradigma destinato a consolidarsi nei prossimi anni. E il peso crescente del canale indiretto dimostra che, nella nuova mobilità, la consulenza conta ormai quasi quanto l’auto stessa.