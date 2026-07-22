Noleggio a lungo termine, nasce Fleet Specialist: 3.350 clienti e 6.500 veicoli già gestiti

Il settore del noleggio a lungo termine vede la nascita di un nuovo operatore. Si chiama Fleet Specialist e nasce dall'unione delle esperienze di Notess e Auto No Problem, due società attive nel brokeraggio e nell'intermediazione del noleggio a lungo termine. La nuova realtà si rivolge in particolare a piccole e medie imprese, professionisti e partite IVA, con l'obiettivo di accompagnare i clienti nella gestione della mobilità aziendale e nel passaggio dalla proprietà dell'auto a formule di utilizzo più flessibili.

Fleet Specialist parte da una base già significativa: le due realtà fondatrici possono contare complessivamente su 3.350 clienti e circa 6.500 veicoli gestiti, oltre a un'esperienza maturata in più di vent'anni di attività. L'obiettivo dichiarato è quello di affiancare aziende e professionisti durante tutte le fasi del rapporto di noleggio, dalla scelta del veicolo alla gestione quotidiana della flotta. Il modello proposto combina consulenza personalizzata, assistenza continuativa e strumenti digitali per rendere più semplice la gestione dei veicoli e dei relativi servizi.

A guidare la società sarà un Consiglio di Amministrazione composto da Iacopo Chelazzi, Matteo De Bortoli, Tommaso De Bortoli e Andrea Dellabianca, professionisti con esperienza nel settore della mobilità. «Fleet Specialist nasce dalla volontà di unire competenze, esperienza e visione per offrire un modello di consulenza realmente orientato al cliente», spiega Tommaso De Bortoli, presidente del Consiglio di Amministrazione di Fleet Specialist. «Il mercato richiede non solo tecnologia ed efficienza, ma anche capacità di ascolto, competenze specialistiche e una presenza concreta sul territorio».

La tecnologia per la gestione delle flotte - Tra gli elementi centrali del nuovo progetto c'è la collaborazione con My Mobility, tech company specializzata nella gestione delle flotte aziendali e nelle soluzioni di noleggio a medio termine. La partnership punta a integrare le competenze consulenziali di Fleet Specialist con una piattaforma digitale dedicata alla gestione dei parchi auto. Il sistema consente ai fleet manager di monitorare in un unico ambiente diverse attività legate alla flotta, tra cui ordini, consegne, manutenzioni, rifornimenti, pedaggi, parcheggi, multe, chilometraggi e scadenze.

La piattaforma offre inoltre strumenti di reportistica, gestione dei veicoli in pool e controllo dei costi, con l'obiettivo di fornire alle aziende una visione complessiva delle performance della propria flotta. A completare il servizio è un team di consulenti dedicati al driver care, chiamati a supportare direttamente i conducenti e le aziende nella gestione delle esigenze quotidiane. Un approccio che punta a ridurre il carico operativo per le imprese e a rendere più fluida la gestione della mobilità.

Con la nascita di Fleet Specialist, il mercato del noleggio a lungo termine si arricchisce di un nuovo operatore che punta a combinare consulenza, tecnologia e gestione delle flotte, in un momento in cui per molte imprese la mobilità aziendale sta diventando sempre più una questione di efficienza, controllo dei costi e flessibilità.