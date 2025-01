Noleggio a lungo termine, volano i contratti nel 2024: +33,6%. Nelle aziende non-automotive diesel continua a dominare: 44,9%

Nel 2024 il noleggio a lungo termine di autovetture e fuoristrada registra 949.162 contratti, con una crescita del 33,6% rispetto all'anno precedente. Secondo l'analisi elaborata dall'Unrae sulla base dei dati forniti dal Mit, nel corso dell'anno i contratti di durata superiore a 30 giorni, sono stipulati per il 13,9% con privati (131.609unità), registrando una crescita del 48,0% rispetto al 2023, e per l'86,1% con società (817.553 unità), in aumento del 31,5%. In quest'ultima categoria, vi è una netta prevalenza delle aziende non-automotive con una quota del 72,4% sul totale dei contratti e un incremento del 29,1% rispetto all'anno precedente. Seguono le società di noleggio a breve termine con una quota che sale dal 5,8% del 2023 al 7,7%, dealer e costruttori con il 4,5% (4,1% nel 2023), e le altre società di noleggio a lungo termine con il restante 1,5% (in calo dal 2,6% di un anno fa).

La durata media dei contratti si conferma stabile a 23 mesi, con differenze tra i vari canali: 25 per le aziende non-automotive, 23 per i privati, 15 per dealer e costruttori e noleggio a lungo termine e 12 per il noleggio a breve. Per quanto riguarda le alimentazioni, si riscontrano preferenze diverse tra le tipologie di utilizzatori. Per le aziende non-automotive il diesel continua a dominare con il 44,9%, mentre la scelta preferita dal noleggio a breve termine è il benzina con il 47,8%. Le ibride prevalgono tra il noleggio a lungo termine (35,8%), i privati (30,0%) e dealer e costruttori (29,1%). La quota maggioritaria di elettriche (Bev) risulta tra i dealer e costruttori (16,5%), seguono al 4,9% i privati; fra le ibride invece i privati (8,7%) sono seguiti da aziende non-automotive (7,8%); quote residuali per le motorizzazioni a metano e Gpl in ogni tipologia di fruitore.