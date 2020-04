Noleggio, Aniasa propone “voucher vacanze” in Italia a favore delle famiglie per riavviare il turismo

ROMA - Un voucher vacanze da utilizzare in Italia per far ripartire immediatamente la filiera del turismo dopo l’emergenza Covid-19 e l’entrata a regime della cosiddetta fase 2. È la proposta che Aniasa, con una lettera firmata dal presidente Massimiliano Archiapatti, ha inoltrato al ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

Il suggerimento arriva alla vigilia dei provvedimenti che il Governo ha già annunciato a sostegno di un settore fondamentale per la nostra economia. Secondo i dati di banca Italia, il turismo contribuisce direttamente per il 5% del PIL e per il 13% indirettamente. L’idea dell’associazione che riunisce la azienda di noleggio e di mobilità è dunque fornire alle famiglie un bonus per le spese turistiche incentivando prima di tutto il consumo interno di turismo in attesa del ritorno degli stranieri.

La pandemia da Covid-19 ha creato un contraccolpo ferale al noleggio a breve termine con un collasso del 90%, un settore che da solo nel 208 ha fatturato 1,23 miliardi di auto con 5,5 milioni di contratti e 35 milioni di giornate di noleggio. E se resiste in minima parte il ramo business, quello leisure (turismo) è stato totalmente azzerato. Gli esperti prevedono che la ripresa delle attività dopo la fase di emergenza vedrà un utilizzo massiccio di mezzi che permettono lo spostamento in ragionevole sicurezza accantonando altre forme collettive come l’aereo e il treno. Il noleggio è dunque pronto a intercettare questa domanda.

«L’emergenza sanitaria in atto – ha affermato Archiapatti – comporterà sempre più la necessità di ridisegnare una nuova mobilità, non solo turistica, basata sulla sicurezza della salute dei passeggeri. Appena le persone potranno tornare a viaggiare gli spostamenti con auto a noleggio saranno quindi preferibili rispetto ai mezzi di trasporto collettivi sia per il distanziamento sociale possibile in auto, sia per i trattamenti di igienizzazione effettuati prima della consegna».

Nel corso di un incontro avuto con il ministro dei trasporti, Paola De Micheli, l’Aniasa aveva già invocato misure immediate per il comparto e, pensando al dopo, una massiccia campagna di comunicazione per riattivare il turismo verso la nostra Penisola. Per Archiapatti occorre dunque «stimolare la domanda con strumenti innovativi destinati a tutti i cittadini: mettere a disposizione delle famiglie un voucher da poter spendere per il soggiorno presso una struttura ricettiva, per il noleggio di una vettura, così come in generale per una qualunque altra attività compresa nell’offerta turistica del nostro Paese risveglierebbe una domanda al momento totalmente inesistente».