Noleggio auto, è boom per l'estate: quasi 2 milioni di turisti scelgono di “affittare” vettura per le vacanze

Il noleggio auto si conferma uno dei protagonisti della mobilità estiva. Tra luglio e settembre, secondo le stime di Aniasa, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, saranno circa 2 milioni i turisti che sceglieranno di affittare una vettura per muoversi durante le vacanze in Italia.

Si tratta di una media di oltre 22 mila clienti al giorno, tra italiani e stranieri, che ritireranno un'auto negli aeroporti, nelle stazioni, nelle città d'arte e nelle principali località turistiche. Una formula che consente di avere maggiore libertà negli spostamenti e che, in alcune destinazioni, può rappresentare anche una delle poche alternative per raggiungere località difficilmente accessibili con i mezzi pubblici.

Con l'avvicinarsi dell'esodo estivo, Aniasa ha messo a punto un vero e proprio vademecum per aiutare gli automobilisti a gestire il noleggio in modo più consapevole evitando di imbattersi in costi aggiuntivi o in inconvenienti legati a condizioni contrattuali, coperture assicurative e modalità di riconsegna.

Le 10 regole per noleggiare un'auto senza sorprese

1. Scegliere canali affidabili. Il primo passo è prenotare attraverso operatori affidabili, facendo attenzione a distinguere le società di noleggio vere e proprie da broker e intermediari.

2. Controllare cosa comprende il prezzo. Prima di confermare la prenotazione è importante verificare quali servizi siano inclusi nella tariffa e quali, invece, siano a pagamento. Tra gli optional possono esserci, ad esempio, il seggiolino per bambini.

3. Leggere con attenzione le coperture assicurative. Le polizze possono prevedere condizioni e franchigie differenti. È quindi opportuno capire in anticipo che cosa copre l'assicurazione e quale sarebbe l'eventuale quota a carico del cliente in caso di danno.

4. Verificare pagamenti e deposito cauzionale. Meglio informarsi prima sulle modalità di pagamento e sull'eventuale richiesta di una cauzione, controllando anche le condizioni necessarie per la sua restituzione.

5. Conservare la prenotazione. La conferma della prenotazione, preferibilmente ricevuta via e-mail, dovrebbe essere conservata insieme alle condizioni del servizio, così da avere sempre a disposizione i dettagli dell'accordo.

6. Controllare l'auto prima di partire. Al momento del ritiro è fondamentale ispezionare con attenzione la vettura. Eventuali graffi, ammaccature o altri danni già presenti devono essere segnalati e riportati nel contratto prima di mettersi in viaggio.

7. Presentarsi con i documenti necessari. Patente valida e carta di credito sono tra gli elementi da avere con sé. È consigliabile verificare in anticipo la scadenza della carta e la disponibilità necessaria per eventuali pre-autorizzazioni o depositi.

8. Sapere cosa fare in caso di emergenza. Prima di lasciare il punto di ritiro è bene conoscere le procedure previste dalla società di noleggio in caso di guasto, incidente o altra emergenza.

9. Prestare attenzione alla riconsegna. Al termine del noleggio è consigliabile verificare insieme all'operatore lo stato del veicolo e farsi rilasciare una ricevuta che attesti la chiusura del contratto. Se l'auto viene lasciata al di fuori degli orari di apertura, è utile fotografarla prima di depositare le chiavi.

10. Rispettare il livello di carburante previsto. L'auto deve essere riconsegnata con il livello di carburante stabilito nel contratto. In caso contrario possono scattare addebiti aggiuntivi.

«Il noleggio è ormai una componente essenziale della mobilità turistica del nostro Paese e rappresenta una soluzione sempre più apprezzata da italiani e visitatori stranieri», osserva Italo Folonari, presidente di Aniasa. «Conoscere poche e semplici regole permette di affrontare il noleggio con serenità, scegliere il servizio più adatto alle proprie esigenze ed evitare spiacevoli sorprese, così da godersi pienamente la vacanza».

Il messaggio, in vista delle partenze estive, è quindi semplice: prima di salire a bordo è bene controllare con attenzione contratto, coperture e condizioni del veicolo. Pochi minuti dedicati alle verifiche possono evitare contestazioni e costi imprevisti, lasciando al viaggio tutto il piacere della libertà che un'auto a noleggio può offrire.