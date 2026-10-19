Noleggio auto e turismo, Aniasa entra in Federturismo Confindustria per valorizzare i territori

Il noleggio auto consolida il proprio ruolo strategico per il turismo italiano. Aniasa, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing Mobility e dell'Automotive Digital, entra ufficialmente in Federturismo Confindustria, rafforzando il collegamento tra il mondo della mobilità e quello dell'accoglienza turistica. L'adesione punta a sviluppare nuove sinergie tra i diversi protagonisti della filiera, con un obiettivo preciso: rendere più accessibili le destinazioni italiane, favorire la scoperta dei territori meno conosciuti e contribuire a una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici durante l'anno. Una collaborazione che riconosce il ruolo sempre più centrale della mobilità nell'esperienza di viaggio, dalla disponibilità di un'auto a noleggio negli aeroporti fino alla possibilità di raggiungere borghi, località e attrazioni meno servite dai collegamenti pubblici.

Noleggio auto, un mercato da 17 miliardi di euro. L'ingresso di Aniasa in Federturismo coinvolge un comparto che rappresenta una componente importante dell'economia nazionale e del mercato automotive. Nel 2025 il settore del noleggio veicoli ha raggiunto un fatturato di 17 miliardi di euro, con una flotta complessiva di circa 1,5 milioni di mezzi e oltre 526mila nuove immatricolazioni, in crescita dell'11% rispetto all'anno precedente. Numeri che confermano il peso economico di un settore che, oltre a rispondere alle esigenze di mobilità delle imprese e dei cittadini, contribuisce al rinnovo del parco circolante nazionale.

Particolarmente significativo è il rapporto tra autonoleggio e turismo. Nel noleggio a breve termine, il canale aeroportuale rappresenta il 60% del business, a conferma dell'importanza dell'auto a noleggio per i viaggiatori che arrivano in Italia e desiderano spostarsi autonomamente sul territorio. Un servizio che assume un valore ancora maggiore nelle aree meno raggiunte dai mezzi pubblici, permettendo ai turisti di costruire itinerari personalizzati e visitare destinazioni al di fuori dei circuiti tradizionali.

La mobilità per sviluppare nuovi turismi. L'intesa tra le due realtà associative nasce dalla consapevolezza che la competitività turistica di un Paese dipende anche dall'efficienza e dalla capillarità dei servizi di mobilità disponibili. «Il turismo non può più essere una somma di comparti che operano separatamente: per competere sui mercati internazionali dobbiamo fare sistema», ha dichiarato Massimo Caputi, Presidente di Federturismo Confindustria, sottolineando come la mobilità rappresenti una leva strategica per rendere accessibili nuove destinazioni e superare la concentrazione dei flussi turistici in pochi luoghi e in determinati periodi dell'anno. L'obiettivo è sviluppare un modello capace di generare valore durante tutti i dodici mesi, valorizzando anche il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico dei territori meno frequentati. Secondo Caputi, la sfida non è soltanto attrarre un numero maggiore di visitatori, ma favorire la nascita di nuovi modelli di turismo, attraverso investimenti, collaborazione tra settori e una strategia condivisa.

Aniasa: «Il noleggio è un anello essenziale della filiera turistica». L'adesione rappresenta anche un'opportunità per rafforzare il riconoscimento del noleggio veicoli come servizio fondamentale per l'accessibilità e la competitività dell'offerta turistica nazionale. «L'adesione di Aniasa in Federturismo Confindustria rappresenta un passo importante per rafforzare il ruolo del noleggio veicoli all'interno della filiera turistica nazionale», ha commentato Raffaella Tavazza, Vicepresidente Aniasa con delega al turismo.

«Ogni anno milioni di turisti scelgono i nostri servizi per raggiungere le proprie destinazioni e scoprire il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico del Paese. Il noleggio costituisce un anello essenziale della catena del valore del turismo, favorendo l'accessibilità dei territori, anche quelli meno serviti dal trasporto pubblico, e contribuendo alla distribuzione dei flussi turistici». Per Tavazza, la partecipazione alla Federazione consentirà di intensificare il dialogo con gli altri protagonisti del settore e di contribuire alla costruzione di un'offerta turistica italiana sempre più integrata, competitiva e sostenibile.

Una mobilità più integrata per il turismo del futuro. L'ingresso di Aniasa in Federturismo Confindustria conferma una trasformazione più ampia del settore turistico, nella quale la mobilità non rappresenta più soltanto un servizio accessorio al viaggio, ma una componente determinante dell'offerta turistica. La possibilità di spostarsi agevolmente tra aeroporti, città, borghi e destinazioni meno conosciute può contribuire a distribuire i benefici economici del turismo su un territorio più ampio, sostenendo le attività locali e favorendo la destagionalizzazione. In questa prospettiva, la collaborazione tra operatori del turismo e imprese del noleggio punta a rafforzare una filiera sempre più interconnessa, nella quale accessibilità, qualità dei servizi e libertà di movimento diventano fattori decisivi per la competitività dell'Italia come destinazione turistica internazionale.