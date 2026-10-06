Noleggio sostiene il mercato auto italiano, nel 2026 vale il 31,6% delle immatricolazioni nei primi nove mesi

Il noleggio continua a sostenere il mercato dell'auto italiano: nei primi nove mesi del 2026 raggiunge una quota del 31,6% delle immatricolazioni nazionali. Nel periodo luglio-settembre, infatti, il comparto ha registrato 98.682 nuove targhe, in crescita del 3,1% rispetto allo stesso trimestre del 2025, secondo l'analisi di Aniasa e Dataforce su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Aci. A trainare la crescita è soprattutto il noleggio a breve termine, che nel trimestre aumenta del 29%, mentre il lungo termine si mantiene sostanzialmente stabile (-0,8%).

Nel complesso, da gennaio a settembre il noleggio ha immatricolato 443.728 veicoli, circa 25.000 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+5,9%). Il breve termine cresce del 36,5% e raggiunge circa 130.000 unità, mentre il lungo termine si attesta a circa 313.000 immatricolazioni. Nel terzo trimestre le autovetture a noleggio sono state 83.092 (+7,6%), mentre i veicoli commerciali leggeri sono scesi a 15.590 unità (-15,5%).

La quota complessiva del noleggio è così pari al 26,6% del mercato nel trimestre, con un'incidenza del 25% sulle auto e del 40,9% sui veicoli commerciali. Prosegue intanto la trasformazione delle alimentazioni: nel lungo termine le immatricolazioni di auto plug-in hybrid aumentano del 37%, quelle full hybrid del 13,1% e le elettriche del 21,2%, mentre il diesel crolla del 34,5% nel trimestre e scende al 18,1% di quota. Nel breve termine le plug-in hybrid crescono addirittura del 72%, mentre le full hybrid raddoppiano.

Più contenuta la crescita delle elettriche, che segnano +27,1%. Tra i modelli più noleggiati nel lungo termine nel terzo trimestre torna in testa la Fiat Panda, con 4.864 immatricolazioni (+59%), davanti a Peugeot 3008 (+119,8%) e Volkswagen Tiguan (-15,1%). Nel breve termine il primato va invece alla Byd Seal U (+31,1%), seguita da MG ZS (+150,2%).

«Il settore continua a sostenere il mercato automotive e a rispondere alle esigenze di imprese, professionisti, cittadini e turisti», ha commentato il presidente di Aniasa, Italo Folonari, sottolineando però i rischi legati all'aumento della complessità normativa. Secondo Folonari, servono «stabilità, certezza delle regole e una visione di medio-lungo periodo» per sostenere gli investimenti e riconoscere il noleggio come asset strategico per il Paese.