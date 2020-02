Noleggio a lungo termine, bilancio roseo per Arval: nel 2019 cresce globalmente del 9,1%

ROMA - Nel 2019 la flotta noleggiata da Arval - società specializzata nel noleggio a lungo termine di veicoli e soluzioni di mobilità con un’ ampia gamma di servizi ad alto valore aggiunto, offerti in 29 Paesi da oltre 7.000 collaboratori - è cresciuta del 9,1%, raggiungendo 1.298.404 veicoli. Il numero di auto e commerciali ordinati è aumentato dell’8% rispetto allo scorso anno, per un totale di 380.982 unità e il numero di veicoli rivenduti a fine contratto è cresciuto del6%, per un totale di 269.830 unità. In molte aree geografiche, si evidenzia una crescita a doppia cifra: +20,8% in Europa del Nord, +19,3% in Europa Centrale, +16,2% nel Benelux e nel Sud Europa. I Paesi più importanti in termini di flotta (Francia, UK, Spagna e Italia) sono invece cresciuti del 7,3%. Arval è cresciuta nel corso del 2019 in tutti i segmenti di clientela, con un +7% per il segmento Corporate e Public e +25% per la flotta Arval Mid Term.

La flotta retail (PMI, liberi professionisti e privati) ha evidenziato una forte crescita (+14% rispetto al 2018) e, in quest’ambito, il noleggio ai privati è cresciuto del 42% rispetto al 2018, sfiorando la soglia dei 300.000 veicoli alla fine dell’anno. In un contesto di rapida evoluzione del mercato e in linea con il proprio impegno a favore della Corporate Social Responsibility, Arval ha fatto un ulteriore passo avanti verso la transizione energetica, con due tendenze principali emerse nel corso del 2019: la diminuzione della quota di veicoli diesel nella propria flotta, oggi al 75%, e l’accelerazione sui veicoli elettrici. Inoltre, per il quarto anno consecutivo, Arval ha ottenuto il riconoscimento Gold sulla piattaforma di CSR Ecovadis, che l’ha classificata tra il 2% delle migliori società ‘nel mercato del noleggio e del leasing di veicoli a motorè.

Questa eccellente performance conferma il successo di Arval nella sua missione quotidiana: offrire alle persone la possibilità di avere un impatto positivo sulla società, le comunità e tutelare il pianeta. Nel 2019, anno in cui Arval ha festeggiato il suo 30esimo anniversario e che ha visto l’arrivo del nuovo CEO, Alain Van Groenendael, è proseguito il consolidamento senza trascurare il dinamismo per preparare il futuro. Per rispondere ai bisogni di mobilità delle aziende, in continua evoluzione, il Corporate Vehicle Observatory è diventato Arval Mobility Observatory, per fornire ricerche indipendenti per capire e anticipare i cambiamenti nel mondo della mobilità. Con l’adesione a MaaS (Mobility-as-a-Service) Alliance, Arval ha riaffermato la sua volontà di contribuire alla costruzione di soluzioni di mobilità del futuro, insieme ad altri partner. Arval ha anche lanciato 4 hub, dei veri e propri laboratori su temi di avanguardia: Connected Cars, Energy Transition, Mobility e Autonomous Cars.

Infine, Arval ha cambiato la propria brand platform e il pay off in ‘For the many journeys in lifè, un modo per evidenziare l’importante ruolo di Arval non solo nel noleggio dei veicoli, ma anche nell’ambito dei nuovi mezzi di trasporto e nel fornire risposte adeguate alle nuove sfide di un settore in rapida evoluzione. In particolare Arval sta puntando sempre di più sullo SMaRT (Sustainable Mobility and Responsibility Targets) Approach per supportare i propri clienti nella transizione energetica delle loro flotte. I veicoli elettrici sono un elemento chiave di questa metodologia perché rappresentano, in molti casi, una reale alternativa rispetto alle soluzioni di mobilità più tradizionali. Arval ha, infatti, una grande ambizione per il 2020: una crescita delle immatricolazioni dei veicoli elettrici doppia rispetto al mercato.

Oltre ai veicoli elettrici, Arval è convinta che nuove soluzioni di mobilità siano possibili e opportune: non solo car sharing, bike sharing, ride sharing ma anche lo shuttle autonomo, l’ultima innovazione inaugurata di recente da Arval Francia. «Grazie all’impegno di tutti i suoi collaboratori - ha detto Alain Van Groenendael, presidente e CEO di Arval - l’azienda è pronta a cambiare e a rispondere alle nuove esigenze dei propri clienti grazie a nuovi servizi, soprattutto basati sulla mobilità. Ci aspettano tempi entusiasmanti: Arval accompagnerà i propri clienti in tutti i loro viaggi, con le auto, naturalmente, ma non solo. Sarò lieto di poter condividere il nostro nuovo piano strategico, Arval Beyond, alla fine di marzo».