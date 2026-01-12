Noleggio a lungo termine, boom di contratti nel 2025: oltre 1,1 milioni (+16%). La durata media scende a 21 mesi

Il noleggio a lungo termine di autovetture e fuoristrada chiude il 2025 con 1.101.630 contratti, in aumento del 16,1% rispetto all'anno precedente e con il volume più elevato dal 2021, primo anno di rilevazione. In quattro anni il numero dei contratti risulta sostanzialmente raddoppiato. È quanto emerge dall'analisi di Unrae su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel corso dell'anno, i contratti di durata superiore ai 30 giorni sono stati stipulati per l'85,8% da società (944.945 unità, +15,6%) e per il 14,2% da privati (156.685 unità, +19,1%). Tra le società prevalgono le aziende non automotive, che rappresentano il 67,1% del totale, pur in calo di quota rispetto al 2024, seguite dal noleggio a breve termine, in crescita fino all'11,6%. Dealer e costruttori si attestano al 4,7%, mentre le altre società di noleggio a lungo termine coprono il restante 2,4%. La durata media dei contratti scende a 21 mesi, rispetto ai 23 del 2024, con differenze significative tra utilizzatori.

Sul fronte delle alimentazioni, il 2025 segna una forte accelerazione delle vetture ricaricabili: i contratti di noleggio per le ibride plug-in crescono del 51,8%, mentre le elettriche pure registrano un +51,6%. Il diesel resta la scelta principale per aziende non automotive e operatori di noleggio a lungo termine, mentre benzina e ibride prevalgono rispettivamente nel noleggio a breve termine e tra i privati. Le elettriche pure risultano particolarmente diffuse tra dealer e costruttori, mentre le plug-in trovano maggiore spazio nelle flotte aziendali. Per tipologia di vettura, i suv dominano il mercato con il 58,9% del totale dei contratti, quota che sale al 64,2% tra i privati, seguiti da berline (28,8%) e station wagon (10,2%). A livello territoriale, la Lombardia si conferma prima regione con il 30,7% dei contratti, davanti a Lazio, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, mentre emergono forti differenze regionali nella composizione della clientela e nelle tipologie di utilizzo.