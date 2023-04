Il noleggio di Stellantis: Leasys colosso europeo. La nuova realtà nasce dalla fusione delle attività del Gruppo con Crédit Agricole

È nata la nuova società del noleggio a medio e lungo termine Leasys, co-proprietà di Stellantis e Crédit Agricole che fonde in sé i marchi Leasys e Free2Move Lease e le rispettive attività commerciali. È molto più della somma di due società preesistenti, ha sottolineato Rolando D’Arco, amministratore delegato della “nuova” Leasys: questa joint venture di Stellantis con la banca francese ambisce a diventare uno dei protagonisti europei del noleggio grazie a un approccio multimarca e alla spinta sulla mobilità green e l’innovazione. I clienti su cui si concentra sono le imprese, grandi e piccole, ma senza dimenticare i privati. La nascita di Leasys, infatti, è la risposta a due importanti cambiamenti: l’elettrificazione dei veicoli e la propensione a vedere l’auto come un servizio anziché una proprietà. È un nuovo modo di pensare che trasforma anche il mondo del leasing, ha affermato Richard Bouligny, presidente di Leasys.

I marchi e la rete commerciale del gruppo Stellantis restano il punto di forza su cui Leasys fa perno, ma c’è un ruolo rilevante anche per il canale online e spazio per i veicoli di brand concorrenti. L’idea è di avere una soluzione per tutti. Leasys opera su 11 Paesi europei - Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda, Portogallo, Polonia, Lussemburgo e Austria – e proporrà auto sia dei 14 marchi del gruppo Stellantis sia di altri costruttori. Si parte con 828.000 veicoli disponibili che fanno di Leasys il quinto player europeo sul mercato del noleggio. L’obiettivo è di raggiungere un milione di veicoli gestiti entro il 2026, aumentandone il valore del 50%. La spinta alla mobilità green è un’altra delle bandiere della nuova Leasys. Verrà proposto un numero crescente di veicoli elettrificati con la previsione che, entro il 2026, un noleggio su due riguarderà un’auto a basso impatto ambientale. La società di Stellantis e Crédit Agricole unirà ai contratti “green” l’installazione della wallbox e la ricarica alle colonnine in un’unica formula che, promette l’AD D’Arco, sarà studiata per essere attraente per i clienti. Il vantaggio del noleggio a lungo termine dell’auto elettrica – ha affermato D’Arco - è che abbassa la barriera di accesso a veicoli solitamente costosi e permette di prendere confidenza con motorizzazioni nuove; inoltre evita all’automobilista la preoccupazione sul valore residuo della sua auto o sui costi imprevisti.



L’approccio multicanale adottato da Leasys significa che il noleggio potrà essere gestito dall’utente sia tramite la rete di vendita e assistenza post-vendita di Stellantis in tutta l’Unione europea sia online. I fleet manager avranno a disposizione la piattaforma MyLeasys per ottenere, da remoto, una visione dell’intero parco auto e dei servizi connessi al contratto di noleggio. È una piattaforma unificata e interamente sviluppata da Leasys in Italia. Gli automobilisti potranno invece contare sulla app Umove, che dà accesso, su smartphone e tablet, all’intero ecosistema di prodotti e servizi di mobilità di Leasys, inclusa la geolocalizzazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. L’esperienza del cliente vuole infatti essere un tratto distintivo della nuova Leasys e sarà omogenea in tutti gli 11 Paesi in cui opera e su tutti i canali.

Leasys intende anche offrire la più ampia gamma di soluzioni avanzate per il noleggio a lungo termine e per la gestione delle flotte. Tutti questi prodotti sono disponibili sui mercati europei e “pronti all’uso” per tutti i marchi Stellantis. Tra le formule tra cui si può scegliere ci sono Be Free, noleggio a lungo termine che consente di restituire l’auto dopo un anno senza penali, Leasys Miles, prima formula di noleggio a lungo termine pay-per-use che consente di pagare solo i chilometri percorsi, Leasys Pro, che offre veicoli commerciali personalizzati, e Unlimited, dedicata ai prodotti green con chilometri illimitati. Leasys ha pensato anche a una formula che abbraccia l’economia circolare: si chiama As New e proporrà auto Leasys usate, rimettendo sul mercato veicoli ancora efficienti e sicuri e che, grazie al riuso, avranno un prezzo più accessibile. Un ulteriore invito agli automobilisti a provare le motorizzazioni elettriche.