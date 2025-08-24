Northvolt in fallimento acquistata da azienda Usa. Lyten acquista il gigante delle batterie per auto

L'azienda produttrice di batterie per auto Northvolt è stata acquistata dall'americana Lyten. La svedese è andata in fallimento quest'anno e ha cessato tutte le sue operazioni a fine giugno, licenziado in tronco il suo personale di fabbrica a Skelefteå nel nord della Svezia e il team di ricerca a Västerås.

Ora l'azienda con sede a San Jose in California, ha acquistato gli stabili dell'azienda in Svezia e Germania e pianificano di acquistare anche quelli in Canada: "Questo è un momento decisvio per Lyten" ha dichiarato l'amministratore delegato Dan Cook in un comunicato sottolineando come "l'acquisizione degli asset Northvolt apporta le strutture e il talento svedese necessari per accelerare di anni questa missione, proprio nel momento in cui la domanda di batterie al litio-zolfo sta crescendo in modo esponenziale per soddisfare le esigenze di indipendenza energetica, sicurezza nazionale e data center di intelligenza artificiale" ha aggiunto.

In Svezia sono circa 1600 le persone che sono state licenziate dalla Northvolt e ora con l'arrivo del nuovo acquirente si apre una speranza che i lavoratori in cassa integrazione possano ritrovare un impiego anche se gli interrogativi sui numeri rimangono. L’amministratore delegato di Lyten, Dan Cook, ha descritto l’acquisizione come un “momento decisivo” per l’azienda, sottolineando l’importanza delle strutture e del talento svedese in un contesto in cui la domanda di batterie al litio-zolfo si sta rivelando crescente: questa tecnologia sta guadagnando infatti terreno, in particolare per le applicazioni legate all’indipendenza energetica e alla sicurezza nazionale, oltre che per i data center di intelligenza artificiale.