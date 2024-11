Northvolt rischia l'insolvenza, si dimette il ceo. Produttore svedese di batterie ha chiesto protezione da bancarotta in Usa

Il produttore svedese di batterie per auto elettriche Northvolt ha annunciato le dimissioni del suo ceo Peter Carlsson, poche ore dopo che la società ha chiesto la protezione dalla bancarotta negli Stati Uniti mentre riorganizza la sua attività. Carlsson, che ha co-fondato Northvolt e l'ha guidata sin dalla sua nascita nel 2016, «lascerà il suo ruolo di ceo», ha affermato la società in una dichiarazione, aggiungendo che è in corso la ricerca di un nuovo amministratore delegato. Northvolt ha annunciato di aver fatto domanda di protezione dalla bancarotta ai sensi del Chapter 11 negli Stati Uniti, per consentirle di ristrutturare il suo debito e riorganizzare la sua attività. La presentazione le ha dato accesso a «circa 145 milioni di dollari in cash collateral», ha affermato, mentre il produttore di camion svedese Scania, un cliente, ha promesso 100 milioni di dollari in nuovi finanziamenti. I media svedesi hanno riferito che la società aveva debiti per 5,84 miliardi di dollari e solo 30 milioni di dollari in contanti disponibili.

Northvolt ha affermato che le sue operazioni continueranno normalmente durante la riorganizzazione. L'azienda ha riferito a settembre di un taglio di 1.600 posti di lavoro - un quarto del suo personale - e la sospensione l'espansione del suo impianto mentre lottava con una crisi finanziaria e un rallentamento della domanda. Northvolt è stata vista come una pietra angolare dei tentativi europei di recuperare terreno rispetto a Cina e Stati Uniti nella produzione di celle per batterie, un componente cruciale delle auto a basse emissioni. L'Europa rappresenta solo il tre percento della produzione globale di celle per batterie, ma punta al 25 percento del mercato entro la fine del decennio. Il produttore di batterie è stato anche afflitto da ritardi nella produzione, che a maggio hanno portato la casa automobilistica Bmw a rinunciare a un ordine del valore di 2 miliardi di euro.