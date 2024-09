Northvolt taglia 1.600 posti di lavoro. Produttore svedese di batterie per veicoli elettrici risente rallentamento mercato EV

Northvolt, il produttore svedese di batterie per veicoli elettrici, ha annunciato lunedi il taglio di 1.600 dei suoi oltre 6.000 posti di lavoro per far fronte a una situazione finanziaria difficile e a un rallentamento della domanda. Il suo gigantesco stabilimento nel nord della Svezia, a Skelleftea, sara il piu colpito con circa 1.000 tagli di posti di lavoro, ha dichiarato in un comunicato stampa.

«Lo slancio generale dell'elettrificazione rimane forte, ma dobbiamo assicurarci di prendere le misure giuste al momento giusto per rispondere ai venti contrari del mercato automobilistico e del clima industriale in generale», ha dichiarato Peter Carlsson, capo di Northvolt. Saranno tagliati circa 400 posti di lavoro presso il sito di ricerca di Vasteras, 100 km a ovest di Stoccolma, e 200 nella capitale, dove ha sede la maggior parte delle funzioni di supporto. Il gruppo industriale, che ha annunciato una riduzione dell'attività e della forza lavoro all'inizio di settembre, ha confermato che sta «sospendendo» qualsiasi piano di sviluppo del suo gigantesco sito di Skelleftea, nel nord del Paese, dove sta lottando per accelerare i ritmi di produzione. «Modificando le proprie ambizioni a breve termine e concentrandosi sul ramping della prima fase da 16 GWh di Northvolt Ett, Northvolt si sta posizionando in modo da dare priorita ai propri impegni nei confronti dei clienti automobilistici esistenti», ha dichiarato.

La casa automobilistica tedesca Volkswagen (21%) e il maggiore azionista di Northvolt. Creata nel 2016, Northvolt e una delle grandi speranze europee per le batterie, in un momento in cui l'Europa sta cercando di recuperare il ritardo rispetto ai giganti asiatici e americani. Ma negli ultimi mesi il gruppo ha accumulato ritardi nella produzione. A maggio, BMW ha abbandonato un ordine da 2 miliardi di euro con Northvolt per la fornitura di batterie a causa di questi ritardi. Dalla sua fondazione, Northvolt ha raccolto finanziamenti per 15 miliardi di dollari, suddivisi tra prestiti e contributi azionari. Secondo i media svedesi, il gruppo sta cercando di organizzare una nuova emissione di azioni per un valore di 7,5 miliardi di corone (660 milioni di euro).