Norvegia, a maggio +9% immatricolazioni di cui il 98% elettriche. Domina Tesla

A maggio, in Norvegia sono state immatricolate per la prima volta 15.560 nuove autovetture (+9,1% rispetto al 2025). Il 97,8% di queste era elettrico. Dall'inizio del 2026, in Norvegia sono state immatricolate 53.846 nuove autovetture, rispetto alle 57.142 dello stesso periodo dell'anno scorso. Secondo il Consiglio norvegese per l'informazione sul traffico stradale (Ofv), «il mercato norvegese delle auto nuove è ormai quasi interamente elettrico. La competizione si concentra quindi sempre piu su quali marchi e modelli offrono il miglior rapporto in termini di prezzo, autonomia, spazio, tempi di consegna e finanziamento».

Tesla domina il mercato delle auto nuove a maggio (3.345 immatricolazioni, il 21,5% del totale), ma i dati di Ofv mostrano come le vendite siano distribuite in modo disomogeneo durante il mese. Dopo diverse settimane di relativa calma, il volume delle immatricolazioni Tesla è aumentato bruscamente verso la fine di maggio, con la Model Y di gran lunga il modello piu registrato. Dietro Tesla, la concorrenza è piu ampia. Toyota si posiziona al secondo posto a maggio, con Urban Cruiser, C-HR+ e bZ4X tra i dieci modelli piu immatricolati. Anche Volkswagen vanta tre modelli nella top ten (ID.4, ID.3 e ID.7).

Guardando al mercato dell'usato, spiega l'Ofv, sono stati registrati 41.625 cambi di proprietà, con una diminuzione del 5% rispetto a maggio dello scorso anno. La motorizzazione diesel è rimasta la piu diffusa, con una quota del 34%, ma le auto elettriche hanno rappresentato il 27,7% (in aumento), mentre quelle a benzina il 25,2%. Dall'inizio dell'anno, le auto elettriche sono le piu diffuse nel mercato delle auto usate, con una quota del 34,4%. La Volkswagen Golf domina il mercato dell'usato, sia da inizio anno che nel mese di maggio. La Tesla Model Y si posiziona al secondo posto da inizio anno e al terzo a maggio, mentre anche la Tesla Model 3 occupa posizioni di rilievo. Il trend dei SUV e evidente anche nel mercato dell'usato, dove i SUV di medie dimensioni sono i piu venduti da inizio anno.