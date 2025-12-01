Norvegia a novembre Tesla stabilisce nuovo record annuale di vendite con il 31% di quota mercato

In Norvegia a novembre sono state immatricolate 19.899 nuove autovetture, con una crescita del 70,2% rispetto a novembre dello scorso anno. La quota di auto elettriche sulle nuove immatricolazioni di questo mese e stata del 97,6%. Solo Tesla ha raggiunto una quota di mercato del 31,2% grazie al mese piu positivo degli ultimi anni, con 6.215 immatricolazioni. Da inizio anno, con 28.606 nuovi veicoli immatricolati nel 2025, la societa di Elon Musk ha superato il proprio record annuale del 2023 (26.641 veicoli) e il precedente record di Volkswagen del 2016 (26.572 veicoli).

Lo segnala l'Ofv, Consiglio norvegese per l'informazione sul traffico stradale, secondo cui Volkswagen (2.198 auto), Volvo (1.867) e BMW (1.104) seguono in cima alla classifica dei marchi a novembre, registrando tutti una solida crescita rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Marchi cinesi come BYD, MG e XPeng non dominano la classifica di novembre, ma nel complesso hanno registrato una netta crescita dei volumi nel 2025, e diversi modelli si stanno affermando nel segmento dei Suv di medie dimensioni.

Le statistiche sui modelli di novembre confermano il trend fino al 2025: Tesla Model Y e Model 3 sono in testa alla classifica, rispettivamente con 3.648 e 2.562 nuove immatricolazioni. Dietro i modelli di punta ci sono Volvo EX40, Volkswagen ID.4 e Volkswagen ID.7, e otto dei dieci modelli piu immatricolati a novembre sono Suv. La quota di Suv tra le nuove immatricolazioni di auto rimane a un livello storicamente elevato: oltre il 40% delle nuove auto a novembre sono SUV di medie dimensioni e oltre il 21% Suv compatti. In totale, cio significa che oltre sei nuove auto su dieci a novembre sono Suv.