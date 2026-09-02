Norvegia: ad agosto -3,4% immatricolazioni ma record elettriche. sono il 98,7% del totale

Secondo i dati del Consiglio norvegese per l'informazione sul traffico stradale (Ofv), il mercato delle auto nuove in Norvegia e diminuito del 3,4% ad agosto rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ma la quota delle auto elettriche ha raggiunto il record del 98,7%, dal 96,9% di agosto 2025. Escludendo Tesla, il mercato sarebbe invece cresciuto del 17%: il marchio ha registrato 2.387 auto in meno rispetto a un anno fa, mentre gli altri costruttori hanno segnato complessivamente 1.921 immatricolazioni in piu. Sei dei dieci principali marchi hanno aumentato le registrazioni, con Xpeng e Toyota in maggiore crescita. Volkswagen e stato il marchio piu venduto ad agosto. Tesla resta comunque leader del mercato nei primi otto mesi dell'anno, davanti a Toyota e Volkswagen, ma il distacco da Toyota si e ridotto a 3.740 vetture, dalle 9.173 dello stesso periodo del 2025. Toyota ha aumentato le immatricolazioni del 46,4%, mentre Tesla e arretrata dell'11%. Xpeng e BYD hanno portato insieme la loro quota di mercato all'11,4%, dal 4,9% di un anno fa.

Tra i modelli, la Volkswagen ID.4 e stata l'auto piu immatricolata ad agosto, davanti alla Toyota bZ4X e alla BMW iX3. Nei primi otto mesi dell'anno, la quota delle elettriche ha raggiunto il 97,8%. Cresce anche il mercato dei veicoli commerciali leggeri, con 3.139 immatricolazioni ad agosto, il 10,6% in piu su base annua. Le elettriche sono aumentate del 17%, raggiungendo una quota del 44,9%. Da inizio anno il mercato e pero in calo del 5,2%, mentre le immatricolazioni elettriche sono cresciute del 12,1%, con una quota del 53,1%. A fine agosto la quota dei diesel e salita dal 36,3% della prima meta del mese al 56,1% della seconda, in vista dell'aumento, dal primo settembre, della componente CO2 dell'imposta di immatricolazione sui veicoli commerciali con motore endotermico.