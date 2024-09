In Norvegia le auto elettriche in circolazione superano quelle a benzina

Per la prima volta in assoluto, le auto elettriche hanno superato in numero quelle a benzina in Norvegia. Lo ha affermato la Federazione stradale norvegese (Ofv). Delle 2,8 milioni di auto private immatricolate nel Paese scandinavo, 754.303 sono completamente elettriche rispetto alle 753.905 a benzina, ha affermato Ofv, definendola una transizione «storica». I modelli diesel rimangono i più numerosi, con poco meno di un milione, ma le loro vendite stanno calando rapidamente, ha affermato la federazione.