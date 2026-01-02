Norvegia, boom vendite auto nel 2025: a dicembre +157,7%. Mercato 95,9% di e-car ma in strada 2 su 3 ancora a combustibili fossili

Nel 2025 sono state immatricolate complessivamente 179.549 nuove autovetture, superando cosi il precedente record annuale del 2021. A dicembre sono state immatricolate 35.187 nuove autovetture, con un aumento del 157,7% rispetto allo stesso mese del 2024. Lo comunica l'Ofv, il Consiglio Norvegese per l'Informazione sul Traffico Stradale, in una nota. Spiegando che, tuttavia, il record mensile di dicembre 2022, pari a 39.495 nuove autovetture, non e stato battuto. La quota di auto elettriche nel solo mese di dicembre e stata del 97,6%, a dimostrazione di come le auto completamente elettriche siano ormai dominanti nelle vendite di auto nuove. Il 2025 e stato un anno automobilistico molto speciale. Stiamo assistendo all'effetto di una politica mirata e a lungo termine per le auto elettriche e a come specifiche decisioni fiscali abbiano effetti immediati sul mercato. Lo sprint finale verso la fine dell'anno e stato storicamente forte e non c'e dubbio che la modifica dell'IVA dal 1deg gennaio 2026 abbia contribuito a far si che molti scegliessero di acquistare una nuova auto elettrica prima della fine dell'anno, afferma Geir Inge Stokke, direttore del Consiglio norvegese per l'informazione sul traffico stradale (OFV).

Lo scorso anno la Norvegia ha fatto passi da gigante nel rinnovo del parco auto, ma resta ancora da fare perche due autovetture su tre in circolazione funzionano ancora con combustibili fossili. Lo comunica l'Ofv, il Consiglio Norvegese per l'Informazione sul Traffico Stradale, in una nota. «Il 2025 e stato anche l'anno in cui il numero di auto elettriche ha superato quello delle auto diesel, diventando il propulsore piu diffuso nel parco autovetture totale, mentre la quota di auto elettriche nelle vendite di auto nuove ha raggiunto il 95,9% nel 2025. Cio significa che l'obiettivo fissato dai politici dieci anni fa e stato raggiunto: le vendite di auto nuove in Norvegia sono ora a zero emissioni», spiega l'organismo. «Il restante 4,1% delle vendite di auto nuove nel 2025 era costituito da auto a benzina, diesel e ibride.

Le auto a gasolio puro rappresentavano l'1%, mentre le auto a benzina rappresentavano lo 0,3% delle vendite di auto nuove. La quota di auto elettriche e stata elevata in tutte le contee durante tutto l'anno, ma presenta ancora alcune variazioni a livello regionale. Diverse contee hanno superato il 97% di quota di auto elettriche, mentre il Finnmark si e distinto con l'86%. Cio dimostra che, sebbene le auto elettriche siano il fulcro delle vendite di auto nuove in tutto il Paese, le condizioni locali giocano ancora un ruolo importante».