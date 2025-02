Norvegia, è elettrico il 96% dei nuovi veicoli venduti a gennaio

Quasi il 96% delle immatricolazioni di auto nuove in Norvegia a gennaio è rappresentato da veicoli elettrici. Un dato che avvicina sempre di più il Paese scandinavo all'obiettivo di vendere solo auto a emissioni zero a partire da quest'anno. Secondo il Consiglio per l'informazione sul traffico stradale (OFV), le auto completamente elettriche hanno rappresentato il 95,8% delle vendite di auto nuove nel regno il mese scorso. Se si includono i modelli ibridi plug-in, la quota di veicoli elettrificati e stata del 96,8%.