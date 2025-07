Norvegia: a giugno vendite elettriche al 97% del totale mercato, domina Tesla (+24%)

A giugno in Norvegia sono state immatricolate complessivamente 18.373 nuove autovetture, con un aumento del 4,9% rispetto a giugno 2024. Nel semestre sono state vendute 75.515 nuove autovetture, ovvero +23% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Lo rileva l'ultimo dossier del Consiglio Norvegese per l'Informazione sul Traffico Stradale (Ofv), secondo cui la quota di auto elettriche a giugno era del 97%, mentre nella prima meta dell'anno era del 93,7%, in aumento rispetto all'84,9% registrato nello stesso periodo del 2024. Cio corrisponde a 70.748 nuove auto elettriche in sei mesi. «Diverse campagne che offrono tassi di interesse pari a zero o molto bassi sull'acquisto di auto nuove hanno dato un buon impulso alle vendite. Inoltre, e arrivato il primo taglio dei tassi di interesse da parte di Norges Bank, e questo, nel complesso, sta contribuendo a far si che molte persone acquistino l'auto nuova che desiderano», ha sottolineato il direttore dell'Ofv, Oyvind Solberg Thorsen.

La top 10 delle immatricolazioni è dominata da marchi e modelli noti, ma Tesla ha conquistato una posizione molto speciale in Norvegia. Dopo un inizio d'anno lento, la societa di Elon Musk detiene una quota di mercato del 17,3% delle vendite di auto nuove nella prima meta dell'anno (oltre 11mila unita). In termini numerici, l'aumento delle nuove Tesla in Norvegia e del +24,2%. Nei Paesi vicini Svezia e Danimarca, la situazione e opposta: il numero di nuove Tesla e diminuito di quasi il 60% in entrambi i Paesi. La stessa tendenza ha caratterizzato anche l'Europa. Ma anche diversi altri marchi affermati in Norvegia godono di una solida posizione, nonostante le fluttuazioni dei dati sulle immatricolazioni. «Volkswagen, in particolare, ha registrato un netto aumento sia in termini di numero di veicoli che di quota di mercato nella prima meta dell'anno. Altri marchi noti e popolari in Norvegia, come Toyota, Volvo, Bmw e Audi, hanno mantenuto le loro posizioni di forza», afferma Solberg Thorsen.

Anche i numerosi marchi e modelli di auto cinesi sembrano essere sempre piu popolari tra gli acquirenti norvegesi. Sebbene l'aumento non sia esplosivo, la quota di autovetture cinesi nelle vendite di auto nuove si attestava al 12,3% a fine giugno: un nuovo record.