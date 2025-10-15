Norvegia, il governo ha deciso: stop all'esenzione IVA sulle auto elettriche dal 2027

La Norvegia è leader mondiale per le auto elettriche, con un tasso di adozione altissimo grazie a decenni di incentivi governativi e tasse ridotte. Nel 2024, le auto elettriche hanno rappresentato l'88,9% delle nuove immatricolazioni, avvicinandosi all'obiettivo di raggiungere il 100% nel 2025. Il governo ha così deciso che eliminerà completamente l'esenzione IVA sull'acquisto di nuovi veicoli a zero emissioni entro il 2027. Nella sua legge di bilancio 2026, il governo laburista propone inizialmente di abbassare la soglia oltre la quale il prezzo di acquisto di un nuovo veicolo elettrico è soggetto a IVA dalle attuali 500.000 corone (42.500 euro) a 300.000 corone l'anno prossimo. In seguito, l'esenzione IVA (25% in Norvegia) verrebbe eliminata sull'intero prezzo di acquisto nel 2027.

Poichè il governo laburista è in minoranza, questa proposta richiede ancora l'accordo con i suoi partner parlamentari ed è quindi soggetta a ulteriori sviluppi. «Ci siamo prefissati l'obiettivo di avere tutte le nuove autovetture elettriche entro il 2025 e, con una quota di veicoli elettrici del 95% quest'anno, possiamo affermare che l'obiettivo è stato praticamente raggiunto», ha dichiarato il Ministro delle Finanze Jens Stoltenberg in una nota. «Per questo motivo è giunto il momento di eliminare gradualmente gli incentivi», ha aggiunto.

Allo stesso tempo, il governo prevede di aumentare la tassa sui modelli con motore a combustione interna, il che continuerebbe a rendere l'acquisto di auto a zero emissioni relativamente attraente dal punto di vista finanziario. In qualità di maggiore produttore di idrocarburi in Europa, Russia esclusa, la Norvegia vanta il più alto tasso di penetrazione delle auto elettriche al mondo. A settembre, questi veicoli rappresentavano il 98,3% delle nuove immatricolazioni, portando la loro quota di mercato dall'inizio dell'anno al 95%. «Sia nuove che usate, il prezzo delle auto elettriche aumenterà in modo significativo», ha dichirato Christina Bu, segretaria generale dell'Associazione Norvegese dei Veicoli Elettrici, su TV2. Ha criticato questa decisione definendola «una notizia orribile per la politica climatica» ed ha chiesto un'eliminazione graduale dei sussidi. L'esenzione IVA rappresenta attualmente un costo di 17,5 miliardi di corone (1,5 miliardi di euro) per le finanze pubbliche, ha sottolineato il governo.