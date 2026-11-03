Norvegia, immatricolazioni elettriche record al 98,8%, quota marchi cinesi al 22,5%

Il motore a combustione e ormai un'eccezione nel mercato delle auto nuove norvegese. A ottobre le immatricolazioni di vetture elettriche hanno raggiunto il 98,8% del totale, sfiorando il record del 98,81% registrato a settembre. Su 15.725 nuove autovetture, appena 189 non erano elettriche: 89 diesel e 14 a benzina, oltre a 86 ibride. E quanto emerge dai dati diffusi dall'Ofv, il Consiglio norvegese per l'informazione sul traffico stradale. Nel mese sono state vendute 15.725 nuove autovetture, il 41,2% in piu rispetto a ottobre 2025: e il risultato piu alto registrato in ottobre negli ultimi trent'anni. Da gennaio le immatricolazioni sono salite a 130.921 unita, con una crescita del 5,2%. Il 2026 potrebbe cosi diventare un nuovo anno record: per superare il primato del 2025, quando furono registrate 179.550 vetture, basterebbero circa 48.600 immatricolazioni tra novembre e dicembre.

La quota delle auto elettriche si attesta al 98% dall'inizio dell'anno, contro il 95,2% dello stesso periodo del 2025. Al 31 ottobre circolavano in Norvegia oltre 1,06 milioni di auto elettriche, pari al 36,1% del parco nazionale. Restano tuttavia prevalenti, nel complesso, le vetture non elettriche: diesel e benzina rappresentano rispettivamente il 29,2% e il 22,5% del totale. Un'altra trasformazione riguarda la provenienza dei costruttori. A ottobre piu di un'auto nuova su cinque venduta in Norvegia era di marca cinese: la quota ha raggiunto il 22,5%, il livello mensile piu alto mai registrato, contro il 16,9% di un anno prima. Le immatricolazioni sono quasi raddoppiate, passando da 1.879 a 3.534 vetture. Nei primi dieci mesi la quota cinese e salita al 17,7%, dal 13,3% dello stesso periodo del 2025.

Tra i marchi, XPeng ha conquistato il quinto posto assoluto con 932 immatricolazioni, contro le 376 di ottobre dello scorso anno. Byd ha registrato 816 vetture, mentre Changan e passata da 15 a 339 unita. XPeng G6 e stato il modello piu venduto del marchio, con 542 immatricolazioni, mentre il Changan Deepal S05 ha raggiunto il proprio massimo storico mensile con 338 unita. «Oltre una nuova auto su cinque e ormai di una marca cinese, e il numero e quasi raddoppiato in un anno» ha confermato Geir Inge Stokke, amministratore delegato dell'Ofv. La competizione e stata particolarmente serrata. Tesla e risultata la marca piu immatricolata a ottobre, con 1.548 vetture e una quota del 9,84%, in aumento del 130,7% rispetto allo stesso mese del 2025. Toyota ha chiuso a quota 1.493, con una distanza di appena 55 auto, mentre Volkswagen si e classificata terza con 1.308 unita.

Il risultato di Tesla e arrivato soprattutto negli ultimi giorni del mese: tra il 26 e il 31 ottobre sono state immatricolate 1.074 vetture, dopo appena 125 registrazioni nei primi 18 giorni. Tra i modelli, la Tesla Model Y ha dominato la classifica con 1.429 unita, davanti alla Toyota bZ4X (725) e alla Volkswagen ID.4 (553). Nel cumulato gennaio-ottobre Tesla resta al comando con 21.523 vetture e una quota del 16,4%, pur registrando una flessione del 3,9% rispetto al 2025. Toyota e seconda con 14.126 immatricolazioni, in crescita del 79,7%, seguita da Volkswagen con 12.096 unita, in calo del 26,7%.