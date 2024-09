Norvegia, record vendite elettriche ad agosto: sono il 94% del mercato. Da inizio anno la quota sfiora l'87%

Nuovo record per le auto elettriche in Norvegia. Secondo le statistiche ufficiali diffuse dall'Ofv (Consiglio norvegese per l'informazione sul traffico stradale) su 11.114 veicoli immatricolati ad agosto (+31 sullo stesso mese di un anno fa), il 94,3% (10.480) sono ad alimentazione elettrica.

A gennaio era stato raggiunto il livello record del 92% che viene quindi superato. Da inizio anno, sostenute dagli incentivi governativi alle auto green, le auto elettriche sono state l'86,8% del totale immatricolato, pari a 68435 su 78832 totali. Guardando ai modelli più venduti ad agosto, la Tesla Model Y ha una quota di mercato del 19%, seguono la Volvo EX30 (con l'8,4%) e la Skoda Enyaq con il 6,5%. "Se questa tendenza continuerà, raggiungeremo presto l'obiettivo del 100% di auto a emissioni zero entro il 2025”, afferma Oyvind Solberg Thorsen, direttore dell'Ofv.