Norvegia, stop alle auto a motore endotermico dieci anni prima dell'Ue. La politica del bastone e la carota

In un sobborgo residenziale di Oslo, quasi una casa su due ha un'auto elettrica parcheggiata nel vialetto: tutti segnali che indicano che il tentativo della Norvegia di diventare il primo Paese al mondo a diventare completamente elettrico e vicino. Residente a Baerum, un comune con una delle piu alte percentuali di auto elettriche del Paese (43%), Bard Gundersen ha fatto il grande passo nel 2016 e ora e alla sua seconda auto. «E stato un gioco da ragazzi», dice il direttore d'azienda al volante della sua scintillante BMW iX. «Era molto piu conveniente acquistare un'auto come questa che un'auto tradizionale - quasi la meta del prezzo, visto che volevo un SUV». Con l'obiettivo piu ambizioso al mondo, la Norvegia, nonostante sia un importante produttore di idrocarburi, vuole vendere solo nuove auto a emissioni zero a partire dal 2025, con dieci anni di anticipo rispetto all'obiettivo fissato dall'Unione Europea, di cui la Norvegia non fa parte. Spinte in particolare da Tesla, le auto completamente elettriche hanno rappresentato il 96,4% delle nuove immatricolazioni in Norvegia a settembre, rispetto al 17,3% in Europa. Si tratta di una quota di mercato molto lontana da quella del 2012, pari ad appena il 2,8%.

Questo boom e il risultato di una politica proattiva, inizialmente un po' fortuita. In un Paese che non ha mai avuto una casa automobilistica nazionale, all'inizio del secolo le autorità hanno esentato le auto elettriche dalle tasse (IVA, certificato di immatricolazione, tassa sul peso), sperando in questo modo di mettere in sella un campione nazionale. Invano, pero: il gruppo Pivco (poi diventato Think), che per un certo periodo e stato di proprieta del gigante americano Ford, e fallito nel 2011. Ma le esenzioni fiscali sono rimaste, anche se sono state ridotte negli ultimi anni, rendendo l'acquisto di auto completamente elettriche competitivo con i motori a combustione, che sono pesantemente tassati.

«Abbiamo usato il bastone per i veicoli fossili e la carota per le auto elettriche», afferma Cecilie Knibe Kroglund, Segretario di Stato presso il Ministero dei Trasporti. «E possibile che altri Paesi debbano utilizzare altri tipi di incentivi, a seconda dell'uso, della geografia e del modo in cui funziona il trasporto pubblico. Ma per quanto ci riguarda, i nostri incentivi hanno funzionato molto bene», sottolinea. Oltre a questo vantaggioso sistema di bonus-malus, le auto elettriche beneficiano da tempo di privilegi come il pedaggio urbano gratuito e la sosta gratuita nei parcheggi pubblici. Questo e stato il risultato di una campagna di disobbedienza civile condotta negli anni '90 da un attivista ambientale, Frederic Hauge, cofondatore dell'ONG Bellona, e dal cantante del gruppo A-ha, Morten Harket, autore della hit 'Take on me'.

A bordo di una Fiat Panda elettrica riconvertita, i due uomini, desiderosi di promuovere questo modo di trasporto, si sono ostinatamente rifiutati di pagare i pedaggi e i parcheggi, accumulando una montagna di multe che si sono rifiutati di pagare. Il loro veicolo fu sequestrato, ma qualche anno dopo le autorita concessero finalmente il libero accesso ai veicoli elettrici, che all'epoca erano ancora una rarita. «Non mi sentivo un ribelle, in realta», ha detto Harket alla BBC. «Ma era semplicemente necessario». In un'altra misura storica, nel 2005 il governo ha permesso alle auto elettriche di utilizzare i corridoi del trasporto pubblico, evitando cosi gli ingorghi.

Anche questi vantaggi occupazionali sono stati erosi nel tempo, ma le auto elettriche sono diventate la norma. In dieci anni, la loro tecnologia e migliorata notevolmente, l'autonomia si e diversificata ed e nata una vasta rete di stazioni di ricarica. A settembre, per la prima volta, il numero di auto elettriche sulle strade norvegesi ha superato quello delle auto a benzina, e ora si stanno avvicinando a quelle diesel. A Oslo, dal 1deg novembre tutti i taxi devono essere a emissioni zero. Volkswagen ha consegnato la sua ultima auto a combustione, una Golf, a luglio. «Dal 1deg gennaio abbiamo eliminato dalla nostra gamma tutte le auto a combustibile fossile», spiega Kim Clemetsen, responsabile marketing di una concessionaria che importa il marchio. «Ora vendiamo solo auto elettriche».

Alcuni marchi, come Toyota, stanno opponendo resistenza progettando di mantenere i modelli a combustione e ibridi nella loro gamma nel 2025. Il ministro delle Finanze Trygve Slagsvold Vedum, strenuo difensore degli interessi rurali, ha messo il bastone tra le ruote affermando che «non è affatto un problema» se l'anno prossimo saranno venduti ancora «alcuni» veicoli a combustione. Ma il Paese dovrebbe, come minimo, essere molto vicino alla sua ambizione di emissioni zero al 100%. «La Norvegia non aveva particolari possibilità di raggiungere questo obiettivo: è un Paese grande, con lunghe distanze e temperature invernali molto basse, che influiscono sull'autonomia delle auto», sottolinea Christina Bu, segretario generale dell'Associazione norvegese dei veicoli elettrici. «Quindi non c'e alcun motivo per cui noi possiamo farlo e gli altri Paesi no».