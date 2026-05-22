Norvegia, traguardo storico per Tesla Model Y, oltre 100.000 immatricolate dal 2021

Tesla ha raggiunto un traguardo storico in Norvegia. Dall'immatricolazione dei primi esemplari nell'agosto 2021 al 20 maggio 2026, sono state registrate per la prima volta 100.224 Tesla Model Y. Ciò significa che circa un'auto su 29 sulle strade norvegesi è ora una Model Y. Secondo il Consiglio norvegese per l'informazione sul traffico stradale (Ofv), «non si tratta più di un'auto di nicchia o di un fenomeno limitato alle grandi città. La Model Y è diventata un'auto che molti norvegesi riconoscono nel traffico, sia che vivano nelle grandi citta o nei comuni piu piccoli».

La Model Y è comunque più diffusa nelle grandi citta e nelle aree circostanti. Oslo e in testa alla classifica con 16.861 nuove immatricolazioni, pari al 16,82% di tutte le Model Y immatricolate di recente in Norvegia. Seguono Bergen con 7.450 auto, mentre Baerum e Trondheim ne contano rispettivamente 4.313 e 4.240. Complessivamente, i cinque comuni piu grandi, Oslo, Bergen, Baerum, Trondheim e Asker, rappresentano 35.463 nuove immatricolazioni di Model Y. Il 35% del volume totale.