Nozze Fca-Psa sempre più vicine. Convocate il 4 gennaio assemblee su fusione per Stellantis

TORINO - Le nozze tra Fca e Psa sono sempre più vicine: dopo avere svelato il logo del nuovo gruppo, le due società hanno convocato per il 4 gennaio le rispettive assemblee per approvare la fusione che porterà alla nascita di Stellantis, quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi. Agenda e proposte di deliberazione da sottoporre al voto degli azionisti, oltre alle condizioni di partecipazione alle assemblee che si terranno ad Amsterdam e a Parigi - saranno rese pubbliche il 23 novembre e saranno disponibili sui siti web delle due società.

Torna in rosso il mercato dell’ auto in Europa nel mese di ottobre, dopo il timido segnale di ripresa registrato a settembre. I dati diffusi dall’Acea, l’associazione dei costruttori europei, indicano 1.129.223 vetture immatricolate nell’area continentale (Union Europea, Paesi Efta e Regno Unito), con un calo del 7,1% rispetto allo stesso mese del 2019. I primi dieci mesi chiudono con 9.696.928 immatricolazioni e rispetto allo stesso periodo del 2019 si registra una riduzione del 27,3%. Se a settembre Italia e Germania, con i loro aumenti, avevano contribuito a riportare il segno più a tutto il continente, nel mese di ottobre anche questi due mercati presentano un segno negativo (rispettivamente Italia -0,2% e Germania -3,6%), mentre in Spagna si è registrato un crollo (-21%) e in Francia un calo del 9,5%.

Pesano la fine degli incentivi e il ritorno di misure restrittive per fronteggiare l’epidemia. In controtendenza Fca che ha venduto in Europa 70.172 auto, il 3,2% in più dello stesso mese del 2019 con la quota sale dal 5,6% al 6,2%. In crescita tra i brand Fiat e Jeep, mentre fra i modelli Panda e 500 continuano a dominare il segmento A, quello che ha perso di più a causa del Covid. Nei dieci mesi il gruppo ha immatricolato 560.202 vetture, pari a una flessione del 30,8% e la quota passa dal 6,1% al 5,8%.