Avenger elettrica: ecco la strategia di Jeep illustrata da Eric Laforge: «Rappresenta il nostro cambio di passo»

«Avenger è un prodotto molto importante per l’Europa, prodotta in Polonia, con un designer italiano, e rivolta alle esigenze dei clienti europei». Lo ha detto Eric Laforge, Head of Jeep Brand Europe, nel descrivere il primo B-Suv elettrico a batteria del brand americano di Stellantis. Già presente negli showroom italiani nella versione a benzina, la Avenger elettrica sta raggiungendo ora i concessionari del vecchio continente. In tutti i Paesi europei – esclusi Italia, Spagna e Polonia – viene commercializzata solo come Bev. Gli ordini arrivati finora per entrambe le versioni sono 22.000, di cui oltre 9.000 in Italia, e il 60% è per la motorizzazione elettrica. La “piccola” di casa Jeep piace – e piace soprattutto se è a emissioni zero.

Pochi brand sono così noti nel mondo come Jeep, ha affermato Laforge. «Jeep coincide con l’idea di libertà, avventura, autenticità e passione e con la trazione 4x4», ha evidenziato il top manager. La Avenger elettrica è un cambio di passo: a trazione anteriore, «porta i valori tradizionali di Jeep in un’innovazione continua che segue il costante cambiamento dello stile di vita delle persone e l’evoluzione del nostro cliente», ha detto Laforge. È un cliente che vive, nella maggior parte dei casi, in città ma ama l’outdoor e la natura. Per questo «Avenger ha un nuovo design urban insieme alle capability tipiche della Jeep: affronta ogni clima e terreno. È più digitale per attrarre i giovani e ecologica come chiede il mercato europeo», ha affermato il top manager.

L’evoluzione di Jeep in chiave urbana e eco-sostenibile inizia nel 2014 con Renegade. Prosegue poi con Compass nel 2016, che viene prodotta a Melfi dal 2020 (e ha una versione a trazione anteriore). Sempre nel 2020 inizia il capitolo elettrificazione per Compass 4xe, Renegade 4xe e Wrangler 4xe. E ora, nel 2023, arriva il debutto full electric con Avenger.

È una lineup che convince l’Europa, dove Jeep ha visto crescere le sue vendite di sette volte dal 2021 al 2022. Avenger, che aggredisce il segmento dei Suv compatti (B-Suv) ed elettrici, vuole portare a casa numeri ancora più aggressivi. Jeep è già il primo brand Lev (light-electric vehicles) in Europa, dove comanda il 60% del Lev mix (e il gruppo Stellantis è, nel 2022, il primo brand Lev in Italia con il 16,3% del mercato).

«Per Jeep è molto importante l’ingresso nell’arena del Suv compatto; con Avenger vogliamo dimostrarci capaci di coprire tutti i segmenti, ha evidenziato Laforge.

Il segmento del Suv B è il secondo maggiore in Europa per volumi e rappresenta un quinto dei veicoli venduti in Europa. L’inizio è promettente: Jeep ha ottenuto il titolo "Car of the year 2023", "Electric Car of the Year" e "Best Electric City Car" nell’ambito degli Electric Awards 2023 di TopGear.com e "Best Family SUV in 2023 Women's World Car of the Year”.

«A un anno dalla presentazione ufficiale, Avenger è la Jeep più premiata, apprezzata perché è molto hitech, non rinuncia alle prestazioni ed è sostenibile», ha detto Laforge. «È un’auto disegnata, costruita e pensata per l’Europa, che accontenta tutti con il suo design compatto, robusto e cool, col suo green tech e la sua versatilità. Va bene per lo shopping e per i viaggi e si adatta alla personalità di chi la guida. Con Avenger, Jeep vuole attrarre nuovi clienti, giovani, attivi, eco-consapevoli, digitali, ma che apprezzano la libertà di Jeep. Avenger è divertente e trendy e vuole farsi notare».

Presto arriverà anche una versione 4x4 (Laforge non ha svelato quando), che porterà tutta la potenza di Jeep nel segmento del Suv elettrico compatto. Entro il 2025 Jeep avrà 4 auto a zero emissioni: oltre alla Avenger, ci saranno Wagoneer S, Recon EV 4x4 e un’altra Bev su cui c’è ancora il massimo riserbo.