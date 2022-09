Nuova partnership per Horizon Automotive: al fianco di Scar (Gruppo Scardigli) in Toscana

Prosegue il progetto di Horizon Automotive di divenire una realtà sempre più capillare sul territorio italiano, ampliando le collaborazioni lungo la Penisola: il Mobility Hub milanese sbarca anche in Toscana, precisamente nel comune di Livorno, grazie alla nuova partnership con Scar – Gruppo Scardigli.

La concessionaria dei marchi Kia, Seat, Skoda, Cupra, Das Welt Auto e Xev, con oltre 60 anni di esperienza nell’automotive, ha presentato un nuovo Horizon Store a Livorno: il centro è situato presso la sede principale del Gruppo Scar e al suo interno è presente un consulente Horizon, che permette al cliente di provare il veicolo opzionato e iniziare il proprio noleggio a lungo termine “tagliato su misura”.

Questo nuovo accordo consente ad Horizon di garantire sempre la disponibilità di veicoli in pronta consegna anche presso store fisici presenti sul territorio toscano: un nuovo tassello nell’espansione del brand che, anche in questo caso, punta in maniera decisa sulla componente tecnologica. Viene infatti messo a disposizione del partner Horizon Index, una piattaforma digitale all’avanguardia in grado di mostrare la competitività dei canoni di noleggio Horizon rispetto ai competitor presenti sul mercato.