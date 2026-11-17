Il nuovo Codice della Strada introduce importanti novità per il settore dell'autonoleggio, ma restano alcuni nodi da sciogliere, soprattutto sul fronte delle multe commesse dai clienti residenti all'estero e dei pedaggi autostradali non pagati. Questioni che coinvolgono direttamente le società di noleggio e sulle quali sarà fondamentale definire regole chiare per individuare le responsabilità e garantire il recupero delle somme dovute. A richiamare l'attenzione su questi temi è stata ANIASA, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, intervenuta in audizione presso la Commissione Trasporti della Camera nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo sul nuovo Codice della Strada. La posta in gioco è significativa: ogni anno, infatti, le sanzioni elevate per infrazioni commesse con veicoli a noleggio ammontano a circa 400 milioni di euro.

Multe sulle auto a noleggio: chi deve pagare? Tra gli aspetti positivi della riforma, ANIASA segnala il riconoscimento delle specificità del settore, attraverso una sezione normativa dedicata, e la conferma del principio secondo cui la responsabilità solidale per le infrazioni ricade sul locatario del veicolo e non sulla società che ne è proprietaria. La questione si complica, però, quando alla guida dell'auto a noleggio c'è un cliente residente all'estero. In questi casi, il nuovo testo prevede specifiche condizioni nelle quali la società di noleggio può essere chiamata a rispondere del mancato pagamento della sanzione. Per evitare che le imprese debbano farsi carico delle conseguenze di comportamenti altrui, ANIASA chiede che il regolamento attuativo stabilisca procedure e tempi di notifica che consentano di recuperare gli importi dovuti anche attraverso le carte di credito, già utilizzate nel 95% dei contratti di noleggio con clienti esteri. Il tutto salvaguardando la trasparenza delle procedure e il diritto di ricorso degli automobilisti.

“È fondamentale che il nuovo Codice assicuri un corretto equilibrio tra l'esigenza di garantire il pagamento delle sanzioni e quella di non trasferire sulle imprese responsabilità per comportamenti altrui”, ha sottolineato Giuseppe Benincasa, Direttore Generale di ANIASA.

Anche i pedaggi autostradali sotto la lente. Un'altra questione riguarda i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali. Anche in questo caso, secondo ANIASA, la responsabilità dovrebbe ricadere sull'effettivo utilizzatore del veicolo, evitando che le società di autonoleggio siano chiamate automaticamente a risponderne. L'Associazione propone quindi di uniformare le procedure a quelle previste per le infrazioni al Codice della Strada, introducendo tempi certi per la comunicazione dei mancati pagamenti e regole che rendano più efficaci le attività di recupero. Tra le novità accolte positivamente figura invece la possibilità di sublocare i veicoli destinati al trasporto merci, una misura che risponde alle esigenze di flessibilità operativa delle imprese.

Un settore da 1,5 milioni di veicoli, strategico anche per il turismo. L'audizione è stata anche l'occasione per ricordare il peso del noleggio nell'economia italiana. Il comparto gestisce una flotta di 1,5 milioni di veicoli, rappresenta il 32% delle immatricolazioni nazionali e acquista ogni anno circa 530mila mezzi, per un valore di 15 miliardi di euro, generando un gettito fiscale annuo di 2,9 miliardi. Particolarmente importante è il contributo al turismo. Con 35 milioni di giornate di noleggio a breve termine ogni anno, il settore garantisce collegamenti tra aeroporti, stazioni, località turistiche e territori meno serviti dal trasporto pubblico.

Secondo uno studio di The European House – Ambrosetti richiamato da ANIASA, per ogni euro speso nel noleggio di un veicolo a fini turistici si genera una spesa complessiva sul territorio pari a 15 euro, con benefici per alberghi, ristoranti, commercio e servizi. «Il noleggio rappresenta un'infrastruttura essenziale per la mobilità e per la competitività turistica del Paese», ha concluso Benincasa, ribadendo la necessità di norme moderne ed equilibrate, capaci di semplificare l'attività delle imprese senza introdurre ulteriori ostacoli burocratici. La sfida, dunque, sarà tradurre i principi del nuovo Codice della Strada in procedure concretamente applicabili, conciliando la responsabilità di chi guida, la tutela delle imprese e l'effettiva riscossione delle sanzioni.