Un comparto da oltre 100mila veicoli, più di 5 milioni di utenti e un giro d'affari che sfiora i 246 milioni di euro chiede un inquadramento giuridico dedicato. È quanto ha sollecitato Assosharing, rappresentata dal presidente Luigi Licchelli e dal vicepresidente Andrea Giaretta, durante l'audizione in commissione Trasporti alla Camera sullo schema di decreto del nuovo Codice della strada.

Secondo l'associazione, l'attuale testo continua ad assimilare i servizi di sharing mobility alle categorie tradizionali della locazione e del noleggio, privando il settore della necessaria «certezza normativa» ed esponendolo alla frammentazione dei regolamenti locali. Per superare l'impasse, Assosharing propone di definire per legge la mobilità condivisa attraverso quattro caratteristiche precise: flotte organizzate, accesso tramite piattaforme digitali, utilizzo autonomo e temporaneo senza assegnazione esclusiva e contratti quadro con gli utenti al posto del singolo contratto per ogni corsa. Nel mirino c'è anche l'articolo 284 sulla locazione senza conducente, di cui si chiede la revisione per legittimare la gestione interamente digitale di identificazione, contrattualistica e restituzione, eliminando vincoli burocratici incompatibili con i noleggi brevi e frequenti.

I numeri del settore: volano bici e monopattini, frena il car sharing La richiesta di chiarezza normativa si accompagna ai dati dell'Osservatorio nazionale presentati a Rimini in occasione di Ibe Intermobility Future Ways, che fotografano un mercato in forte espansione:

Noleggi in aumento: per il 2026 si stimano 75 milioni di viaggi (+21% sul 2025 e +49% sul 2024). A trainare la crescita sono le biciclette — con 30 milioni di noleggi (+41%) e una flotta record superiore ai 51mila mezzi — e i monopattini (+26%). In flessione invece il car sharing, la cui flotta si è dimezzata a 3.500 vetture in controtendenza rispetto al trend europeo.

Sostenibilità e sicurezza: il 96% della flotta nazionale è a propulsione elettrica e il tasso di incidentalità resta inferiore a un caso ogni 100mila chilometri percorsi. Nel 2025 la micromobilità in sharing ha fatto registrare un solo decesso, a fronte dei 253 rilevati sui mezzi privati.

Divario territoriale e fondi bloccati: lo sviluppo resta fortemente polarizzato sulle grandi metropoli, guidate da Milano (oltre 17 milioni di noleggi) e Roma (16,7 milioni). In quattro anni i capoluoghi coperti dal servizio sono calati da 66 a 48, lasciando scoperto il 56% delle città. A pesare è anche la lentezza nella spesa pubblica: dei 45,7 milioni di euro stanziati nel triennio 2022-2024 per integrare lo sharing con il trasporto pubblico locale, le Regioni ne hanno utilizzati appena 17,5 milioni.