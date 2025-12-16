Oggi le proposte della Commissione Ue su automotive. Attesa per revisione del regolamento sugli standard CO2 dei nuovi veicoli

L'atteso pacchetto di misure di sostegno al settore automotive e un piano d'azione contro la crisi degli alloggi sono tra i dossier nell'agenda del collegio della Commissione Ue riunito a Strasburgo per l'adozione. Come anticipato, il pacchetto sull'automotive includerà la revisione del regolamento sugli standard CO2 dei nuovi veicoli, ammorbidendo di fatto lo stop ai motori termici previsto dal 2035: le case automobilistiche dovranno ridurre le proprie emissioni del 90%, non più il 100%, entro il decennio, lasciando spazio sul mercato anche ad altre tecnologie come ibride plug-in e range extender, così come biocarburanti ed e-fuel, fortemente sostenuti rispettivamente da Italia e Germania.

Il pacchetto comprenderà un piano di sostegno alla filiera delle batterie 'made in Europe' da 1,8 miliardi di euro, un omnibus di semplificazione normativa per l'intero comparto, e una proposta per l'elettrificazione delle flotte aziendali. Bruxelles intende inoltre gettare le basi per una nuova generazione di piccole auto elettriche europee a basso costo che beneficeranno di norme meno rigide e sovvenzioni più generose. Da Strasburgo la Commissione Ue svelerà anche i dettagli del suo piano per la casa in cui, a quanto si apprende, annuncerà per il prossimo anno un intervento legislativo sui cosiddetti affitti brevi, per bilanciarne gli effetti negativi e quelli considerati positivi. Palazzo Berlaymont dovrebbe adottare infine anche un pacchetto dedicato alla salute, con un piano dedicato alla salute cardiovascolare e un pacchetto di semplificazione in materia di alimenti e mangimi con cui concederà, secondo una bozza provvisoria, autorizzazioni «illimitate nel tempo» alle sostanze attive utilizzate nei pesticidi, con alcune eccezioni per quelle che possono destare «preoccupazione per la salute umana o animale o per l'ambiente».