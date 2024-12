Ola Källenius nuovo presidente dell'Acea. Il Ceo di Mercedes prende il posto di de Meo alla guida dei costruttori auto europei

Ola Källenius, Ceo del Gruppo Mercedes-Benz, dall'1 gennaio 2025 sarà il nuovo presidente dell'ACEA. Lo ha eletto il Consiglio di amministrazione dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA). Källenius assumerà la presidenza al posto del CEO del Gruppo Renault, Luca de Meo, che ha ricoperto la carica negli ultimi due anni. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato oggi l'adesione di Stellantis che entrerà a far parte di ACEA dall'1 gennaio 2025. «Ora è il momento di giocare in modo più collaborativo che mai in Europa - ha affermato Luca De Meo -. Il ritorno di Stellantis in Acea è un segnale che il settore è più forte quando agisce con una voce comune. Le case automobilistiche europee stanno affrontando una crisi di competitività senza precedenti, gestendo al contempo una transizione verso la decarbonizzazione molto impegnativa: in questo momento critico, l'unità del nostro settore è fondamentale. So - ha aggiunto De Meo - che questa è una convinzione condivisa con Ola Källenius. Può contare sul mio pieno sostegno quando assumerà la carica di nuovo presidente dell'ACEA. Da parte mia rimango pienamente impegnato a far progredire l'industria europea."

Da parte sua il Presidente entrante di ACEA e Ceo di Mercedes-Benz, Ola Källenius ha sottolineato che «L'ACEA è una delle voci più rilevanti e affidabili del settore a Bruxelles. Sono onorato di prendere il posto di Luca de Meo alla presidenza di Acea in un momento così critico per l'industria automobilistica europea. Ringrazio i membri di Acea per la fiducia accordatami e tutto il team di Acea che sta rafforzando instancabilmente la posizione del nostro settore presso le istituzioni politiche di Bruxelles». «Durante la mia presidenza - ha continuato Källenius - Acea si concentrerà sul miglioramento delle condizioni normative con l'obiettivo di affinare il nostro vantaggio competitivo nell'era digitale ed elettrica. Lavoreremo per promuovere una decarbonizzazione del nostro settore guidata dal mercato. E sosterremo un commercio internazionale libero, equo e basato su regole. Sono fiducioso che l'industria automobilistica dell'UE abbia le carte in regola per avere successo nella competizione globale». Il Presidente dell'ACEA è eletto per un mandato di un anno, una volta rinnovabile, tra gli amministratori delegati delle aziende che ne fanno parte, 14 dei maggiori produttori europei di auto, furgoni, camion e autobus che operano a livello globale.