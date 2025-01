Omoda e Jaecoo (Gruppo Chery): oltre 410.000 auto vendute in circa due anni a livello globale. Spagna primo Paese nell'UE

La formula del marchio cinese Omoda e Jaecoo (gruppo Chery) sta dando i primi risultati con un 2024 che si conclude contando 248.605 unità vendute a livello globale e circa 2.500 soltanto in Italia dal lancio, avvenuto nel mese di agosto, conquistando una quota di mercato nazionale del 25% nel segmento dei C-Suv alimentati a benzina. In meno di due anni, Omoda e Jaecoo ha registrato 410.000 unità e un numero di vendita mensile che hanno superato le 20.000 unità per otto mesi consecutivi, rappresentando il 22% delle vendite del gruppo Chery. Il marchio, ad oggi, opera in 33 paesi e regioni del mondo, con un numero di clienti globali pari a 410.136. In Europa è presente in cinque paesi, tra cui Spagna, Italia, Regno Unito e Ungheria.

La Spagna è il primo Paese dell'UE in cui il marchio è entrato, e si sono registrate vendite pari a 9.988 unità nei primi 10 mesi dal lancio. Da segnalare anche l'appeal del marchio sul mercato turco, dove le vendite annuali hanno raggiunto le 16.064 unità, con un aumento del 23,3% rispetto all'anno precedente. Anche in Malesia Omoda e Jaecoo ha registrano risultati interessanti con vendite annuali che hanno raggiunto le 15.661 unità, segnando un aumento del 174% rispetto all'anno precedente. Dando uno sguardo alla gamma, il modello di punta è Omoda 5 che ha registrato volumi di vendita annui pari a 129.341 unità. Mentre, dal lancio lo scorso febbraio, i nuovi modelli Omoda 5 EV, Jaecoo 7 Phev e Jaecoo 6 hanno venduto 34.068 unità.