Omoda&Jaecco, vendite da record ad ottobre. A livello globale hanno raggiunto quota 22.499 vetture consegnate

I numeri relativi alle vendite di Omoda&Jaecco sono in crescita, come dimostra il record stabilito nel mese di ottobre, quando, a livello globale, hanno raggiunto quota 22.499 vetture consegnate, con volumi mensili superiori alle 20.000 unità per il sesto mese consecutivo. Valori che hanno permesso al brand di superare, in totale, le 360.000 unità per quanto concerne le vendite globali. Sempre ad ottobre, Chery International ha esportato 90.056 unità, delle quali Omoda&Jaecco ha rappresentato una percentuale del 25%.

Le cifre di vendita ad ottobre hanno subito una crescita del 39% in Spagna, mentre in Polonia hanno fatto registrare un aumento, mese su mese, del 50,9%. Crescita costante anche per quanto riguarda Malesia ed Indonesia. Si tratta di risultati dovuti al continuo sviluppo dei modelli, in relazione alle esigenze della clientela, ed alla presenza del marchio sia a livello globale che locale, come dimostra l'arrivo di Omoda 5 sul mercato ungherese il 9 ottobre, ed in Vietnam il 1° novembre.