Omoda&Jaecoo, ecco il listino dei nuovi modelli in arrivo full hybrid e Phev: Jaecoo 8 SHS-P, Jaecoo 5 SHS-H e Jaecoo 7 SHS-H

Il marchio cinese Omoda e Jaecoo è pronto per portare al debutto tre nuovi modelli che mirano a rafforzare la strategia di crescita in Italia trainata dal sistema Super Hybrid. Proponendo una gamma completa capace di rispondere alle esigenze di mobilità urbana, familiare e a lunga percorrenza, il marchio Omoda e Jaecoo ha annunciato i prezzi chiavi in mano dei nuovi modelli accomunati dal sistema Super Hybrid SHS, declinato nelle varianti full hybrid (SHS-H) e plug-in hybrid (SHS-P): Jaecoo 8 SHS-P, Jaecoo 5 SHS-H e Jaecoo 7 SHS-H. Con un listino che parte da 28.900 euro diventando porta d'accesso alla tecnologia Super Hybrid, Jaecoo 5 SHS-H è il suv compatto dotato di motore full hybrid da 224 CV che garantisce piacere di guida e consumi contenuti (5,3 l/100 km nel ciclo combinato), con un'autonomia complessiva di oltre 900 km.

Sempre dotato del sistema Super Hybrid in configurazione full hybrid è Jaecoo 7 SHS-H, il C-suv con motore 1.5 TGDi e doppio elettromotore per una potenza di sistema di 224 CV. Il prezzo di listino parte da 33.900 euro. Infine, al vertice della gamma, a un prezzo di 53.900 euro, si pone Jaecoo 8 SHS-P, il suv sette posti ibrido plug-in a trazione integrale che combina un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller da 105 kW (143 CV) e 215 Nm di coppia con tre motori elettrici (due anteriori da 75 kW e 90 kW e uno posteriore da 175 kW) per una potenza di sistema di 428 CV (315 kW) e una coppia totale di 580 Nm. Inoltre, la trasmissione ibrida dedicata gestisce in modo intelligente il flusso di energia tra le diverse unità, mentre la batteria Litio-Ferro-Fosfato da 34,46 kWh consente fino a 134 km di autonomia in modalità elettrica.