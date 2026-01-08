Opel, arriva la “super rottamazione” senza vincoli ISEE. Incentivi su tutta la gamma e motorizzazioni a prescindere dal reddito

Stellantis, offensiva a Bruxelles. Nuove Opel Astra e Peugeot 408, Tris Fiat per il trasporto urbano e un'Alfa Giulia targata Luna Rossa
Opel Italia introduce la nuova campagna 'Super Rottamazione Opel', che prevede un piano di incentivi diretti del costruttore pensato per rendere l'accesso alla mobilità nuova più semplice e inclusivo, indipendentemente dagli incentivi statali. L'iniziativa è valida su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni, senza limiti di reddito Isee né vincoli di residenza. L'unico requisito richiesto è la rottamazione di un veicolo usato. Elemento centrale della campagna è Opel Corsa, proposta con un prezzo di ingresso di 13.450 euro, posizionamento che punta a intercettare anche quei clienti rimasti esclusi dai recenti meccanismi di incentivo pubblico.
La Super Rottamazione si applica all'intera offerta Opel, dalla Corsa ai Suv Mokka, Frontera e Grandland e comprende motorizzazioni termiche, ibride e 100% elettriche. «Con questa iniziativa vogliamo eliminare burocrazia e barriere economiche - ha dichiarato Giorgio Vinciguerra, managing director Opel Italia - perché la transizione verso una mobilità più sicura ed efficiente deve essere accessibile a tutti». Il lancio della campagna accompagna una fase di nuove attività del marchio, che si prepara alle anteprime delle nuove Opel Astra e Astra Sports Tourer al Salone dell'Auto di Bruxelles, dove saranno presentate anche soluzioni tecnologiche come il Vehicle to Load (V2L) e le nuove batterie da 58 kWh. La Super Rottamazione Opel è già attiva presso la rete dei concessionari italiani del marchio.