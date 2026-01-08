Opel, arriva la “super rottamazione” senza vincoli ISEE. Incentivi su tutta la gamma e motorizzazioni a prescindere dal reddito

Opel Italia introduce la nuova campagna 'Super Rottamazione Opel', che prevede un piano di incentivi diretti del costruttore pensato per rendere l'accesso alla mobilità nuova più semplice e inclusivo, indipendentemente dagli incentivi statali. L'iniziativa è valida su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni, senza limiti di reddito Isee né vincoli di residenza. L'unico requisito richiesto è la rottamazione di un veicolo usato. Elemento centrale della campagna è Opel Corsa, proposta con un prezzo di ingresso di 13.450 euro, posizionamento che punta a intercettare anche quei clienti rimasti esclusi dai recenti meccanismi di incentivo pubblico.

La Super Rottamazione si applica all'intera offerta Opel, dalla Corsa ai Suv Mokka, Frontera e Grandland e comprende motorizzazioni termiche, ibride e 100% elettriche. «Con questa iniziativa vogliamo eliminare burocrazia e barriere economiche - ha dichiarato Giorgio Vinciguerra, managing director Opel Italia - perché la transizione verso una mobilità più sicura ed efficiente deve essere accessibile a tutti». Il lancio della campagna accompagna una fase di nuove attività del marchio, che si prepara alle anteprime delle nuove Opel Astra e Astra Sports Tourer al Salone dell'Auto di Bruxelles, dove saranno presentate anche soluzioni tecnologiche come il Vehicle to Load (V2L) e le nuove batterie da 58 kWh. La Super Rottamazione Opel è già attiva presso la rete dei concessionari italiani del marchio.