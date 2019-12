Opel rientra sul mercato Russo, Grandland X e Zafira Life i due modelli che riapriranno le danze sul fiume Volga

RUSSELSHEIM - È stato un arrivederci quello tra Opel e la Russia. Dopo l'uscita dal mercato nel 2015, il ritorno in grande stile con la forza del Gruppo PSA. Grandland X e Zafira Life sono i due modelli che avranno il compito di aprire le danze sul fiume Volga. Quest'ultima, nello specifico, viene prodotta nello stabilimento di Kaluga, che si trova circa 200 chilometri a sud ovest di Mosca. Anche il veicolo commerciale leggero Opel Vivaro sarà prodotto a Kaluga per il mercato locale a partire dall’inizio del 2020.

“Un aumento significativo delle esportazioni, particolarmente redditizie, rappresenta uno dei pilastri del piano aziendale PACE!. Il nostro ritorno in Russia ci permette di compiere un grande progresso proprio in questo ambito”, ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO di Opel. “Nei prossimi anni aumenteremo gradualmente il nostro impegno in questo Paese, offrendo tra l’altro una gamma di prodotti più ampia. Abbiamo in programma almeno un lancio importante all’anno. Come in ogni mercato, la nostra priorità è crescere in modo redditizio con un livello elevato di soddisfazione dei clienti”.

L’offensiva delle esportazioni rappresenta uno dei pilastri del piano strategico PACE!. Ecco perché Opel entrerà in oltre 20 nuovi Paesi entro il 2022, coma la Colombia e l'Ecuador.