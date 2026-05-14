Orsini (Confindustria): «Mef si sbrighi a mettere a terra misure per il settore auto»

«Dico una cosa sull'automotive, che noi purtroppo rischiamo di perdere, anche se vediamo che la produzione industriale negli ultimi due mesi un po' e stata sostenuta da un incremento di produzione, fortunatamente». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel corso del suo intervento al Sustainable Economy Forum 2026 a San Patrignano. «Speriamo che anche - ha aggiunto - qui il Governo faccia presto, soprattutto il Mef a mettere a terra le misure per il sostegno all'automotive».

«Ricordo - ha detto Orsini . che dentro a quelle misure ci sono circa 750 milioni di euro che servono per la ricerca, servono per i contratti di sviluppo per quel settore che sta cambiando pelle, che comunque deve essere competitivo. Anche su questo non possiamo perdere questa occasione; sappiamo che il Mimit a gennaio ha mandato la misura al Ministero delle Finanze: anche qui dobbiamo fare presto, non possiamo aspettare sei mesi per avere queste misure che per noi sono fondamentali».