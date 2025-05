Orsini (Confindustria): «Pazzia sanzioni a case auto europee. Soldi vanno a società Cina e Usa»

«L'Europa ha tolto da listino l'automotive. Ma com'è possibile che noi oggi ci stiamo limitando? E poi io non voglio vedere - e io farò la battaglia, spero che sia Medef e tutti gli amici delle Confindustria la facciano con me - che alla fine abbiamo all'interno dei bilanci di case automobilistiche statunitensi e cinesi i crediti di carbonio costruiti sulle sanzioni che abbiamo fatto nelle nostre case automobilistiche, perché allora è la pazzia. Ciò vuol dire che abbiamo dato i nostri soldi agli Stati Uniti e alla Cina». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo al Forum Piccola industria in corso a Firenze.