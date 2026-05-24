Orsini (Confindustria): «Segnali ripresa da automotive ma altri Paesi aumentano produzione. No a fabbriche cacciavite»

"Ci sono segnali di ripresa, però stiamo vedendo che altri Paesi, come la Spagna stanno molto incrementando la produzione. Dobbiamo creare condizioni abilitanti per fare sì che le produzioni restino da noi". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l'evento conclusivo del Festival dell'Economia di Trento, intervistato da Fabio Tamburini, direttore di Il Sole 24 Ore, Radiocor e Radio 24. Per chi produce auto, però, "il primo tema è l'energia, se i costi sono troppo alti è logico che chi produce auto vada altrove", ha detto Orsini, spiegando che un punto su cui occorre insistere e "su cui Confindustria sta insistendo è quello della fiscalità, anche per le imprese". Detto questo, "non vorrei rassegnarmi sull’automobile, vengo dalla zona di Maranello e penso che l’auto sia un'eccellenza italiana", ha detto Orsini.

Nell'automotive italiano "non dobbiamo preoccuparci di Ferrari e Lamborghini" che sono eccellenze in un segmento alto, ma "dobbiamo preoccuparci di Melfi e delle altre fabbriche". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l'evento conclusivo del Festival dell'Economia di Trento. "Non dobbiamo fare fabbriche 'cacciavite', dove arrivano componenti dall'estero, li assembliamo e diciamo che sono fatti in italia. Dobbiamo salvaguardare tutta la filiera", ha detto Orsini, sottolineando che "se si vuole costruire un’auto in Europa o in Italia si deve costruire un terreno dove viene salvaguardata tutta la filiera". A chi chiedeva se si riferisse alla concorrenza delle auto cinesi, Orsini ha risposto "Ovvio", perché "non mettendo al centro la neutralità abbiamo regalato un pezzo di automotive ai cinesi".