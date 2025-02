Orsini (Confindustria): «Togliere la follia delle sanzioni Ue sull'auto. D'accordo con De Meo, il nemico è la CO2 non l'endotermico»

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini chiede all'Ue di «togliere la follia delle sanzioni sull'auto». Intervenendo al convegno del Pd al Km Rosso di Stezzano (Bergamo), il leader degli industriali chiede piuttosto incentivi per le imprese. «Non sono contrario all'auto elettrica - spiega - il tema non è l'endotermico sì o no». «Bisogna togliere le sanzioni da 14 a 16 miliardi che magari si vanno a compensare - aggiunge - togliamo la follia pura delle sanzioni e diamo gli incentivi che servono». «Parto dal presupposto che se il mio primo prodotto sta funzionando bene argomenta - se lo danneggio non posso pensare che non ci sia un calo.

Sono d'accordo con De Meo quando dice che il nemico non è il motore endotermico ma la CO2». Secondo Orsini Il rischio è che «come avviene per la ceramica, le imprese vadano negli altri continenti a produrre». «Nel 2024 - prosegue la ceramica indiana ha aumentato le vendite del 63% in Europa e quella europea le ha diminuite del 20%". «Non si cambia una tecnologia per norma, ma perché quella nuova è fruibile - conclude - e oggi non abbiamo la rete pronta per installare le colonnine per far funzionare tutte le automobili che ci sono in Italia se andassero a energia elettrica».