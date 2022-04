Panasonic investirà 4,43 mld di euro in tre anni nelle batterie per auto elettriche e a idrogeno

TOKIO - La società giapponese Panasonic investirà 600.000 milioni di yen (4.430 milioni di euro) in tre anni per aumentare la competitività dell’azienda in settori in crescita come le batterie per auto elettriche e il software per le catene di approvvigionamento, così come in pilastri tecnologici come l’energia idrogeno. In particolare, tra il suo anno fiscale 2023 e 2025, la multinazionale spenderà 400 miliardi di yen per migliorare la sua competitività in aree di crescita come le batterie per automobili, il software per la catena di approvvigionamento e la qualità dell’aria e il condizionamento. Inoltre, investirà altri 200 miliardi di yen (1,476 miliardi di euro) per potenziare i «pilastri tecnologici» del gruppo, tra cui l’energia a idrogeno e i Cps (sistemi cyber-fisici). Inoltre, la multinazionale giapponese ha indicato la sua intenzione di raggiungere un utile operativo cumulativo per il periodo di 1,5 trilioni di yen (poco più di 11 miliardi di euro), con un flusso di cassa operativo cumulativo di circa 2 trilioni di yen (14,77 miliardi di euro).