Fiat Panda è sempre l’auto più amata. Nel 2018 in Italia si conferma regina delle vendite, poi Clio e 500X

ROMA - Intramontabile ed inossidabile, la Fiat Panda si conferma anche per il 2018 l’ auto più amata dagli italiani. Con 124.266 unità, l’iconica citycar è stata, infatti, la macchina più venduta dell’anno nel nostro Paese, con volumi superiori di quasi due volte e mezzo rispetto alla seconda classificata, la Renault Clio, consegnata negli scorsi 12 mesi in 51.628 pezzi. Terza piazza a un’altra vettura simbolo dell’attuale produzione tricolore, la Fiat 500X, targata in 49.931 unità. Lo scorso anno la leadership era stata conquistata dalla Panda con 145.919 pezzi, davanti alla Lancia Ypsilon a quota 60.321 e alla Fiat Tipo con 56.046. Oltre alla medaglia d’argento del mercato, la Clio ha conquistato il primo posto tra le auto straniere, una conferma anche in questo caso.

Nella speciale sotto classifica delle vetture estere, la francesina della Losanga ha preceduto la connazionale Citroen C3 (sesta assoluta con 41.678 pezzi), la Volkswagen Polo (settima, 41.086) e la Ford Fiesta (decima, 39.681). Nel 2017 la Clio era stata la straniera più amata con 52.618 targhe e il quinto posto assoluto, davanti alla Citroen C3 (sesta, 48.625) e alla Volkswagen Golf (nona, 41.820). Tornando alla classifica 2018, le altre quattro posizioni della “top ten” del mercato delle Stivale sono andate ad altrettanti modelli di FCA. La quarta piazza è stata conquistata da un’altra “ever green” del mercato, la Lancia Ypsilon, fermatasi a 48.555.

La Jeep Renegade ha confermato il suo successo con la quinta posizione e 41.960 macchine. Con la Fiat Punto uscita di produzione a metà agosto, e che comunque nel suo ultimo anno (parziale) di vita è stata venduta in 21.302 unità, pari alla ventunesima posizione assoluta, il ruolo di auto di sostanza dall’elevato rapporto prezzo/contenuti è stato definitivamente raccolto all’interno del gruppo italoamericano dalla Fiat Tipo che, forte di una elevata qualità costruttiva, è stata acquistata da 40.337 automobilisti. Parlando, infine, di icone una citazione di rigore la merita la Fiat 500, posizionatasi con 39.985 unità nona davanti, appunto, a un altro classico del mercato, la Ford Fiesta.

Al di fuori della “top ten”, da citare nell’ordine la Toyota Yaris, rimasta fuori per 569 pezzi dalla classifica delle dieci auto più vendute (39.416 immatricolazioni) che si distingue per l’offerta ibrida. A seguire, dalla dodicesima alla quindicesima posizione la Suv di medie dimensioni Jeep Compass (38.900), la Volkswagen Golf (35.472), la Fiat 500L (34.064) e la Peugeot 208 (33.557).