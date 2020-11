Panda prima anche ad ottobre: exploit anche per ibrida. Calano vendite auto benzina e gasolio, giù anche i Suv

ROMA - Con oltre 15mila unità vendute ad ottobre e ben 90mila nei primi dieci mesi, è ancora la Fiat Panda la regina indiscussa del mercato italiano. Un mercato che torna a rallentare dopo i mesi positivi post-lockdown, complice anche la campagna di incentivi, e che registra - e non accadeva da tempo - un calo nelle vendite dei crossover-suv, carrozzeria che fino ad oggi ha registrato un trend in continua ascesa. Per quanto riguarda le alimentazioni invece, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, si registra un calo delle vendite di auto a benzina, così come per il diesel, mentre dall'ibrido all'elettrico passando per il Gpl si nota una crescita sostenuta, sintomo che i clienti sono molto più predisposti ad una mobilità ecosostenibile e pulita.

In particolare - secondo i dati pubblicati da Unrae, relativi al mercato di ottobre - Fiat Panda si conferma al primo posto della classifica delle best-seller in Italia, con ben 9mila unità ibride elettriche vendute (HEV). Segue nella classifica la Lancia Ypsilon (4.719 unità), che è seconda anche nei primi dieci mesi. Terza, ad ottobre, e prima tra le straniere, la nuova Citroen C3 con 4.714 unità, seguita da Toyota Yaris (4.340), Renault Captur (3.757). La top ten si chiude con tre vetture di Fca (Fiat 500, 500 X e Jeep Renegade), seguite da Renault Clio e Opel Corsa, rispettivamente al nono e decimo posto con 3.429 e 3.298 unità.

Per quanto riguarda le carrozzerie, aumentano le vetture berline (dal 45,6% dell'ottobre 2019 al 48,4% del mese scorso), mentre calano i crossover con una quota del 35,2% rispetto al 35,8% del 2019. Per quanto riguarda le alimentazioni, ad ottobre si registra il calo delle vetture benzina e diesel, quelle per intenderci con motori termici, la cui quota rispettivamente si è attestata al 31,5% ed al 30,8%.

Crescita a doppia cifra per le ibride elettriche (HEV) che dal 7,4% dell'ottobre 2019 sono passate al 24,7% del mese scorso. In rialzo anche le plug-in: sono state 3.653 le unità vendute a ottobre (2,3%) rispetto alle 849 dell'anno scorso (0,5%).

Cresce anche il Gpl la cui quota ad ottobre passa dal 6,8% (del 2019) al 7,3% con oltre 11.500 unità vendute. Mercato vivace per le full elettriche (BEV) che con 2.889 unità vendute raggiungono una quota dell'1,8%: fermo al palo, invece, il mercato dell'idrogeno. Nessuna vettura venduta ad ottobre e solo due nei dieci mesi (si tratta di due Toyota Mirai).