Panda sempre regina delle vendite a novembre: aumentano ibridi e crossover. Continua contrazione del diesel

ROMA - A novembre Fiat Panda si conferma l’auto più venduta sul mercato mentre Renault Clio - che a settembre aveva guadagnato la posizione più alta del podio scalzando l’italiana - è al terzo posto nella top 50 degli undici mesi, prima tra le straniere. A fronte di una riduzione sempre più importante del diesel, le emissioni di CO2 aumentano, nonostante l’ascesa di veicoli ad alimentazione alternativa, ibridi in primis. Una conferma su tutte: i Suv-crossover continuano ad essere i preferiti dagli italiani, con una quota n crescita al 31,5%, sottraendo clienti alle station wagon e ai monovolume.

È questo lo scenario che emerge dai dati diffusi dall’Unrae, unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, sull’andamento del settore auto a novembre. Reginetta del mercato - e non è una sorpresa - è ancora una volta la Fiat Panda con 12.366 unità vendute, prima anche negli undici mesi con oltre 113mila consegne. Seconda un’altra best seller del gruppo Fca, la Lancia Ypsilon (4.463) mentre al terzo posto della top 50 mensile si classifica la Clio con 3.714 vendite. A novembre si registra un altro dato importante: la riduzione delle auto diesel a fronte di un aumento del benzina. Basti pensare che nell’undicesimo mese dell’anno la quota dell’alimentazione diesel scende al 45,1% (era del 56,5 lo stesso mese dell’anno scorso) mentre la quota del benzina supera il 40%: nel novembre 2017 era ferma al 29,9%. Stabile il Gpl, leggermente in calo, rispetto ad un anno fa, ma in crescita negli undici mesi il metano (2%).

Crescita sensibile del mercato elettrico, ma stiamo parlando di poco più di 400 macchine, mentre è il mercato ibrido in ascesa con una quota del 5,4%. Infine, un appunto sulla scelta della carrozzeria: nonostante le berline siano ancora le preferite (49,4% in calo rispetto all’anno scorso), i suv-crossover crescono e raggiungono il 31,5% con la classifica che vede 500X al primo posto (3.305 unità a novembre), seguita dalla Renegade e dalla Dacia Duster (terza negli undici mesi invece è la cugina francese Renault Captur).