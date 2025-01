Parco circolante: 12,5 anni eta media auto in Ue, 14,1 anni per i camion. Nel 2023 elettrica solo 3,9% flotta veicoli europea

Le auto dell'UE nel 2023 avevano in media 12,5 anni. La Grecia aveva la flotta di auto piu vecchia (17,5 anni), mentre il Lussemburgo quella piu nuova (8 anni). L'eta media dei veicoli commerciali leggeri nell'UE era invece di 12,7 anni. Tra i quattro principali mercati dell'UE, l'Italia aveva la flotta di furgoni piu vecchia (14,8 anni), seguita da vicino dalla Spagna (14,4 anni). E' quanto si nell'ultimo report sullo stato di salute delle quattro ruote nel vecchio continente di Acea, l'associazione dei produttori di auto europea. Per quanto riguarda i camion l'eta media nella Ue era di 14,1 anni. La Grecia aveva la flotta di camion piu vecchia (22,6 anni), mentre i piu nuovi si trovavano in Austria (6,8 anni) e Lussemburgo (7,5 anni). Infine gli autobus sulle strade dell'UE avevano in media 12,2 anni. Gli autobus greci erano i piu vecchi della regione (17,6 anni), seguiti a stretto giro dalla Romania (17,5 anni). Solo sette paesi nell'UE avevano una flotta di autobus con meno di 10 anni.

Nonostante l'aumento significativo delle vendite negli ultimi anni, le auto elettriche ricaricabili (auto a batteria elettrica e ibride plug-in) costituivano ancora solo il 3,9% della flotta totale di auto nell'Ue nel 2023. Nell'Unione europea, solo quattro paesi avevano una quota di auto a batteria elettrica superiore al 4%. E' quanto si nell'ultimo report sullo stato di salute delle quattro ruote nel vecchio continente di Acea, l'associazione dei produttori di auto europea.

«Nel 2023, la flotta di automobili passeggeri nell'UE e cresciuta dell'1,4% rispetto al 2022, raggiungendo quasi 249 milioni di veicoli sulle strade. Quasi tutti i paesi dell'UE hanno registrato un'espansione della flotta, con la Croazia che ha registrato la crescita piu alta (+4,3%)". E' quanto si nell'ultimo report sullo stato di salute delle quattro ruote nel vecchio continente di Acea, l'associazione dei produttori di auto europea.