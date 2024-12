Parco circolante in aumento esponenziale, in 5 anni tasso di motorizzazione in Italia registra +6,4%

Parco circolante in aumento esponenziale. Un dato su tutti: rispetto al 2018 in Italia ci sono in circolazione 42 auto in più ogni mille abitanti. In cinque anni il tasso di motorizzazione ha registrato un balzo del 6,4%. Sono questi i numeri che emergono da un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec su dati Aci ed Eurostat. In particolare, in Italia sono in circolazione 694 auto ogni mille abitanti, un livello che pone il nostro Paese al primo posto in Europa per tasso di motorizzazione (in Ue la media è di 571 auto per mille abitanti). Rispetto al 2018, quando erano in circolazione 652 vetture per mille abitanti, il tasso di motorizzazione italiano è cresciuto del 6,4%: un incremento equivalente a 42 auto in circolazione in più ogni mille abitanti.

Come emerge dai dati sulle città metropolitane, negli ultimi cinque anni il tasso di motorizzazione è cresciuto soprattutto in quella di Reggio Calabria, che è passata da 681 auto in circolazione ogni mille abitanti nel 2018 a 759 nel 2023 (+11,5%), seguita da Napoli (+8,5%), Bari (+6,7%), Venezia (+6,3%), Roma (+5,8%), Firenze (+4,3%), Bologna (+4%), Milano (+3,5%), Torino (+2,9%) e Genova (+2,3%). L'alta concentrazione di auto in Italia è un fenomeno consolidato, dovuto essenzialmente alle carenze legate alle infrastrutture del trasporto pubblico, che in molti casi possono spingere a un ricorso più frequente dell'auto privata. La grande diffusione delle auto nel nostro Paese, sottolinea l'Osservatorio Autopromotec, impone l'esigenza di prestare particolare attenzione all'efficienza e alla sicurezza del parco circolante, adottando comportamenti virtuosi attraverso la manutenzione periodica programmata e le revisioni obbligatorie.