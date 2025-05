Parlamento europeo, via libera a procedura urgenza su flessibilità multe auto

I deputati europei hanno approvato l'utilizzo della procedura d'urgenza per la modifica mirata degli standard di prestazione in materia di emissioni di Co2 per le nuove auto e i nuovi furgoni. Le attuali norme stabiliscono obiettivi annuali, su periodi quinquennali, per la riduzione delle emissioni medie di Co2 delle autovetture e dei furgoni nuovi dell'intera flotta dell'Unione europea.

Dal 2025, per il periodo 2025-2029, sara in vigore un obiettivo annuo di riduzione delle emissioni di Co2 del 15% rispetto ai valori del 2021. La modifica proposta offrirebbe ai costruttori la possibilita di rispettare i propri obblighi per gli anni 2025, 2026 e 2027 calcolando la media delle loro prestazioni sull'intero triennio, anziche su ogni singolo anno. «Questo approccio consentirebbe loro di compensare eventuali emissioni annue in eccesso superando l'obiettivo negli anni successivi», ha precisato l'Eurocamera. Con l'ok dell'Aula all'applicazione della procedura d'urgenza, il Parlamento votera la proposta dopodomani, giovedi.