Patto Renault-Suez per rafforzare economia circolare nell'industria automotive

Renault Group e SUEZ, partner storici nel riciclo dei rifiuti metallici e la rivalorizzazione di veicoli in fin di vita, rafforzano quindi la loro collaborazione firmando ''accordi strategici per sostenere la transizione ecologica nel settore dell'auto. Insieme, Renault Group e SUEZ, un leader mondiale del riciclo e della rivalorizzazione dei rifiuti, permetteranno alla società The Future Is NEUTRAL di accelerare lo sviluppo delle sue attività e di posizionarsi come attore di riferimento dell'economia circolare automobilistica. ''L'arrivo di SUEZ in The Future Is NEUTRAL è una prova supplementare della pertinenza di questo modello che abbiamo creato.

Il nostro investimento congiunto consentirà di accelarare verso il nostro obiettivo: offrire una piattaforma aperta di economia circolare per rispondere ai bisogni dell'insieme del settore auto nelle attività in crescita», ha dichiarato il direttore generale di Renault Group, Luca De Meo, aggiungendo: ''Lo faremo rafforzando attività già esistenti, creando nuove soluzioni di riciclo circolare, da auto a auto». ''Investendo in The Future Is NEUTRAL al fianco di Renault Group, Suez rafforza la sua capacità di accompagnare gli attori dell'industria dell'auto a condurre la transizione ecologica. Mettere in sicurezza le forniture in materie prime secondarie è una sfida chiave dei prossimi anni per il settore auto. La nostra expertise in materia di riciclo e rivalorizzazione dei rifiuti consentirà di accompagnare la trasformazione del settore verso una maggiore circolarità e riduzione della dipendenza rispetto alle materie prime vergini'', ha detto da parte sua la presidente e direttrice generale di Suez, Sabrina Soussan.