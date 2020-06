Pd, Iv e Leu chiedono bonus auto di 4 mila euro per le Euro 6. Emendamento a Dl rilancio, senza rottamazione ecobonus 2mila euro

ROMA - Quattromila euro di incentivo, nel 2020, a chi compri un’ auto Euro 6 (con emissioni di CO2 superiori a 61 grammi al chilometro) rottamando una vettura con più di dieci anni. È quanto chiede un emendamento al Dl Rilancio firmato da esponenti di Pd, Iv e Leu, primo firmatario Gianluca Benamati (Pd). Il bonus sarebbe composto da un contributo statale fino a 2 mila euro e da contributo della concessionaria della stessa misura. Per il 2021, il contributo statale sarebbe fino a mille euro, a condizione che il venditore ne applichi uno doppio, sempre per Euro 6 (con emissioni di CO2 comprese fra i 61 e i 95 grammi a chilometro). I bonus si dimezzano in caso di acquisto senza rottamazione.